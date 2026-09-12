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dw.com logodw
12 Сентября 2026, 14:15
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Белый дом: Россия будет участвовать во встрече G20 по энергетике

На встречу министров энергетики стран G20, которая пройдет на будущей неделе в американском городе Хьюстон, прибудет и представитель России, сообщил агентству Reuters чиновник администрации США.

Белый дом: Россия будет участвовать во встрече G20 по энергетике.
Белый дом: Россия будет участвовать во встрече G20 по энергетике.

Россия будет участвовать во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет с 14 по 16 сентября в американском городе Хьюстон. Об этом сообщило в пятницу, 11 сентября, агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома. Кто именно из россиян отправится в Хьюстон, пока не известно, пишет dw.com

На мероприятие, посвященное теме "энергетического изобилия" прибудут, в частности, министры энергетики и внутренних дел США - Крис Райт и Дуг Бергам, а также представитель администрации президента Дональда Трампа Джаррод Эйген. Ожидается также участие представителей энергетического сектора из Европы и Азии.

Несмотря на заявленную тему, встреча G20 пройдет в условиях, когда многие страны беспокоятся об энергетической безопасности из-за войн России в Украине, а также США и Ирана. Ситуацию осложняет и наступление поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене, которые 10 сентября, в частности, захватили портовый город Мока на западном побережье страны и укрепили свои позиции у пролива Баб-эль-Мандеб - южного выхода из Красного моря.

В августе глава Минфина РФ впервые с начала войны участвовал в саммите G20

Во встрече министров финансов и глав центробанков стран G20, которая проходила 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле, впервые с начала войны в Украине участвовал глава российского Минфина Антон Силуанов. Ранее его на таких мероприятиях представляли секретари. По данным американских СМИ, Силуанов обсудил c министром финансов США Скоттом Бессентом мирный план Дональда Трампа, предложенный еще в ноябре 2025 года, а также невозможность ослабления санкций до окончания войны.

Появление российского министра вызвало критику европейцев. В частности, министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) посчитал "тревожным сигналом" сам факт приема Силуанова на таком мероприятии. В разговоре с коллегами из других стран Европы Клингбайль пригрозил бойкотировать традиционную групповую фотографию участников саммита, если на ней будет и Силуанов. По словам Ларса Клингбайля, к его позиции присоединились представители других стран Европы, в итоге снимок сделали без российского министра.

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Источник
dw.com logodw
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