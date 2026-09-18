Туск: Вступление Украины в ЕС укрепит Союз.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вступление Украины в ЕС положительно повлияет на Союз и на ситуацию с безопасностью во всем регионе.

Об этом Туск сказал в ходе саммита восьми стран Карпатского региона, который проходит в Ивано-Франковской области, передает eurointegration.com.ua

Дональд Туск заявил, что евроинтеграция Украины и других стран-кандидатов – это вопрос, который поддерживает Польша.

"Мы оказываем экспертную и техническую помощь. Мы уверены, что процесс, основанный на заслугах (merit-based process), направлен на обеспечение полноправного членства в ЕС, и этот союз может укрепить устойчивость как самого Евросоюза, так и стран-членов. Вам нужна Европа, но вы нужны Европе тоже", – сказал Туск.

По словам польского премьер-министра, совокупный ВВП стран Карпатского региона составляет 3,4 триллиона долларов, а рынок – 136 миллионов жителей. Это значительный потенциал для инфраструктуры, торговли и инвестиций.

Но помимо экономических вопросов важны решения, направленные на укрепление обороны, считает Дональд Туск. В частности, в связи с последними атаками России вблизи польской границы. Поэтому страны-участницы саммита, по мнению Дональда Туска, могут присоединиться к укреплению обороны Украины.

"Одними из результатов сегодняшнего саммита могут стать решения по укреплению устойчивости в социальной и инфраструктурной сфере", – говорит премьер Польши.