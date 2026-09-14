Туск: Мы, к сожалению, не можем исключить, что эскалация затронет и нашу территорию.

Российские дроны атаковали западную Украину у границы с Польшей. ВВС подняли в небо истребители, на КПП эвакуация. Дональд Туск предупреждает: в ближайшие недели и месяцы ожидается всплеск российских атак.

В результате воскресной атаки российских дронов на западную Украину польские вооружённые силы были приведены в состояние повышенной готовности. Польские системы обнаружили несколько реактивных беспилотников типа "Герань-5", часть которых действовала в непосредственной близости от границы с Польшей. Один из дронов взорвался примерно в километре от польской границы, другой — на расстоянии около 5 километров, пишет euronews.com

В связи с угрозой в воздух были подняты польские истребители. Силовые структуры также распространили предупреждения для жителей приграничных районов. По данным, переданным Оперативным командованием Вооружённых сил, воздушное пространство Польши нарушено не было.

Последствия российских атак были зафиксированы и в районе инфраструктуры, связанной с транспортом и пограничными переходами. Один из дронов попал в поезд, следовавший по маршруту Киев–Варшава, ещё на украинской территории. Другой атаковал район пограничного перехода Дорогуск–Ягодин.

Туск: "Эскалация действий со стороны Российской Федерации становится фактом"

В воскресенье в здании Правительственного центра безопасности прошёл специальный брифинг служб с участием министров. Встреча была созвана по инициативе премьера Дональда Туска и была посвящена, в частности, оценке угроз, связанных с российскими атаками.

Глава правительства отметил, что действия России всё заметнее приближаются к польской границе.

"Эскалация действий со стороны Российской Федерации становится фактом, и её проявления всё ближе к нашей границе", — заявил Туск.

Премьер напомнил также, что попытки нарушить работу пограничных переходов не являются новым элементом российской тактики.

"Как вы знаете, атака или попытка парализовать работу пограничных переходов — не первый подобный эпизод: мы уже сталкивались с этим в Молдове, и понимали, что в российских планах предусмотрена попытка дезорганизации, парализации, а возможно и уничтожения украинских пунктов пропуска, а значит, это затрагивает и нашу страну", — подчеркнул премьер.

"Ближайшие недели и месяцы будут периодом очень активных действий"

Дональд Туск заявил, что Польша должна считаться с возможностью дальнейшей эскалации российских действий.

"То, что мы знаем и чего можно ожидать, — это то, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень интенсивной активности с российской стороны, и мы, к сожалению, не можем исключить, что эта эскалация затронет и нашу территорию", — сказал он во время брифинга.

При этом премьер выразил надежду, что наиболее опасный сценарий не реализуется. Однако, как он подчеркнул, события последних дней показывают, что Польша должна быть готова и к более серьёзным вариантам развития ситуации.

Туск особо указал на необходимость оперативной и тщательной проверки информации, поступающей в польские службы, особенно в условиях тревоги.

"Я буду требовать от служб информации, чтобы мы могли проверять буквально каждое сообщение, которое получаем, особенно в ночное время, когда действует режим тревоги", — сказал он.

По словам польского премьер-министра, речь идёт не только о своевременном информировании жителей через Правительственный центр безопасности. Не менее важно обеспечить армии и правительству возможность быстро подтверждать поступающие данные, чтобы в ситуации, требующей немедленной реакции, решения не принимались на основе непроверенной информации.

Польша готовится к возможному применению реактивных дронов

Премьер прокомментировал и характер воскресной атаки. По его словам, особое значение имеет использование Россией более современных реактивных дронов.

"Нет сомнений, что мы вместе с нашими союзниками должны быть готовы к ответным действиям, если возникнет такая необходимость. Ночные атаки показывают, что россияне готовы применять более опасное, чем прежде, вооружение. Речь идёт о реактивных дронах: их дальность и точность вызывают серьёзное беспокойство", — заявил Туск.

По информации, представленной заместителем министра обороны Цезарем Томчиком, в ходе воскресной атаки на западную Украину было зафиксировано 13 ударов.

Премьер подчеркнул, что Польша должна учитывать и возможность использования Россией дронов для нарушения работы критически важной инфраструктуры.

"Мы должны осознавать, что Россия располагает такими возможностями. Поэтому я ожидаю докладов о том, насколько мы готовы к тому, что дроны будут использованы для дезорганизации работы железных дорог или предприятий. Я не исключаю, что подобные ситуации могут произойти. Лишь максимальная готовность является гарантией того, что никаких драматических событий не случится", — отметил глава правительства.