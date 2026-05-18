Туск призвал к трансатлантическому единству на фоне отмены отправки войск США в Польшу.

Туск заявил, что отношения между Европой и США должны пережить нынешнее "сложное время", подчеркнув важность связей Варшавы с Вашингтоном после того, как Пентагон отменил планы развертывания военнослужащих в Польше, передает eurointegration.com.ua

"Задача всех нас здесь, в Польше, в Европе, по ту сторону Атлантики, в США, в Канаде, заключается в том, чтобы обеспечить то, чтобы трансатлантическое сотрудничество, независимо от различных политических переменных, пережило этот сложный период", – сказал польский премьер.