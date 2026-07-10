Турпоток в Европу в 2026 году растёт: лидируют Греция, Италия и Мальта.

Количество международных посетителей Европы в 2026 году на данный момент выросло на 5 % по сравнению с тем же периодом 2025 года, несмотря на турбулентность в туристическом секторе из-за растущей неопределённости.

Согласно свежему квартальному докладу о тенденциях и перспективах Европейской туристической комиссии (ETC), туристическая отрасль Европы продолжила показывать уверенные результаты во втором квартале года: число ночёвок увеличилось на 4,8 %, передает euronews.com

«Стабильные показатели фиксируются несмотря на снижение потребительской уверенности, усиление ценового давления и перебои, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке», — отметили в ETC.

Всё это повлияло на авиаперевозки между Европой и рядом средне- и дальнемагистральных рынков.

Хотя люди по-прежнему планируют путешествия, в докладе говорится, что «выбор становится более избирательным». Путешественники всё чаще ищут направления, которые воспринимаются как более безопасные, предлагают хорошее соотношение цены и качества и легко доступны, при этом поездки в течение года распределяются более равномерно.

«Европейский туризм продолжил демонстрировать устойчивость во втором квартале 2026 года, несмотря на более неопределённую глобальную обстановку», — заявил президент ETC Мигель Санс. «Путешествия остаются приоритетом для потребителей, но то, как люди путешествуют, меняется».

«Доступность, безопасность, близость и выгодность становятся всё более важными при выборе направления. Для европейских направлений приоритетом будет сохранять конкурентоспособность, одновременно выравнивая потоки туристов по регионам и сезонам».

Греция, Италия и Мальта задают тон

По данным ETC, почти 80 % направлений зафиксировали рост, а примерно каждое пятое достигло двузначного увеличения числа прибытий туристов.

Благодаря хорошей транспортной доступности и усилиям по распределению спроса за пределами пиковых сезонов и традиционных туристических центров, наибольший рост числа прибытий в первые месяцы 2026 года показали Греция (+38,3 %), Италия (+21,1 %) и Мальта (+16 %).

Опередив другие субрегионы Европы, страны Северной Европы зафиксировали увеличение числа прибытий на 10 %, а ночёвок — на 8,4 %. Центральная и Восточная Европа также показали рост: число прибытий увеличилось на 5,2 %, а ночёвок — на 6,9 %, что отражает устойчивый интерес к направлениям, предлагающим новые впечатления и более выгодные цены.

В целом Южная и Средиземноморская Европа сохраняли устойчивость, демонстрируя наибольший рост в абсолютном выражении, прежде всего за счёт заметного увеличения турпотока на Мальту, в Грецию, Италию, Португалию и Испанию.

Сложное начало года

Общая картина остаётся позитивной, отметили в ETC, однако некоторые направления «столкнулись с более сложным началом года».

Кипр зафиксировал падение числа прибытий на 17,9 %, частично из-за смещения сроков празднования Пасхи и ухудшения настроений путешественников, связанных с воспринимаемой близостью к конфликту на Ближнем Востоке.

В Турции также было отмечено снижение числа прибытий на 2,1 %, что отражает ослабление спроса как со стороны европейских, так и дальнемагистральных туристов на фоне регионального конфликта.

Греция выделяется по объёмам туристических трат

В большинстве направлений расходы туристов росли быстрее, чем число прибытий: данные ETC указывают на то, что траты в пересчёте на одного посетителя стали выше, чем годом ранее. Греция выделилась как один из сильнейших игроков Европы: туристические расходы там увеличились на 64,3 %, а число прибытий — на 38,3 %, что говорит о значительно больших тратах на одну поездку.

Результаты по странам различаются. В Италии число прибытий выросло на 21,1 %, тогда как туристические расходы увеличились лишь на 4,3 %, что свидетельствует о снижении средних трат на одного туриста при росте объёмов.

В то же время Турция и Кипр стали одними из немногих направлений, где сократились и число прибытий, и туристические расходы, «что, вероятно, отражает ухудшение настроений путешественников на фоне конфликта на Ближнем Востоке», отметили в ETC.

Ключевые тенденции: выгода, близость и поездки вне пикового сезона

Несмотря на продолжающуюся экономическую неопределённость, отдых остаётся в приоритете у путешественников как летом, так и в последующие месяцы.

В ключевых европейских странах-донорах туристического потока расходы на досуговые поездки, по прогнозам, сохранятся на уровне 13 % от общего потребительского спроса в 2026 году, что значительно выше мирового среднего показателя в 8,5 %. Доля таких расходов в основных неевропейских странах-донорах также должна немного вырасти — с 7,5 % в 2025 году до 7,7 %.

Путешественники становятся «более чувствительными к цене», отметили в ETC. В их последнем мониторинге туристической отрасли 48 % европейских респондентов назвали «доступность и выгодное соотношение цены и качества» ключевым преимуществом Европы во втором квартале, по сравнению с 32 % в первом.

Это говорит о более жёсткой конкуренции в летний сезон, подчеркнули в ETC: направления, которые лучше соответствуют бюджетам и предпочтениям путешественников, будут в более выгодном положении для привлечения спроса.

Европейские туристы, как ожидается, будут чаще выбирать близлежащие направления, «которые легче достигнуть, которые им более знакомы и предлагают большую гибкость». Южная и Средиземноморская Европа хорошо подготовлены к тому, чтобы воспользоваться этим спросом: доля интереса к региону в период с июня по ноябрь выросла до 61 %.

Месяцы межсезонья также набирают популярность: путешественники реагируют на опасения по поводу экстремальных погодных явлений и перенаселённости, и количество бронирований на сентябрь по всей Европе заметно растёт.