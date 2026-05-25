25 Мая 2026, 14:00
Turkish Airlines сокращает десятки рейсов из-за кризиса в Иране

Авиакомпания Turkish Airlines, выполняющая рейсы в том числе в Кишинёв, приостановила полёты по 23 направлениям в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Америке.

Решение принято на фоне резкого роста стоимости авиационного топлива и нестабильности, вызванной конфликтом, связанным с Ираном, сообщает bani.md

По данным компании, решение включает как вынужденные отмены из-за закрытия воздушного пространства, так и сокращение менее прибыльных маршрутов на фоне глобального роста цен на топливо.

Среди затронутых направлений — пять городов Ирана: Тегеран, Мешхед, Шираз, Тебриз и Исфахан, где рейсы были приостановлены из-за ограничений воздушного пространства.

В список также вошли такие города, как Гавана, Лейпциг, Хургада, Киркук, Наджаф и Туркестан, а также ряд направлений в Африке.

Компания уточняет, что большинство приостановок являются временными. Часть маршрутов может быть восстановлена до конца текущего года, другие — не раньше марта 2027 года.

Turkish Airlines, выполняющая рейсы в большее число стран, чем любой другой авиаперевозчик в мире, заявляет, что нынешний топливный кризис заставляет авиакомпании пересматривать рентабельность маршрутов и операционные расходы на фоне усиливающегося давления на мировую авиационную отрасль.

