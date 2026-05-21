Цукерберг уволил 8 тысяч сотрудников для компенсации расходов на ИИ

Сотрудники получали уведомления утром. Работников компании заранее попросили в день массовых сокращений работать из дома. Те, кто все-таки пришел в офис, рассказали NYT, что на стенах висели листовки против новой стратегии компании. В том числе против отслеживания их экранов для обучения искусственного интеллекта, пишет bloomberg.com

Источники Bloomberg сообщили, что увольнения сильнее всего затронули инженерные и продуктовые команды Meta. Компания заявляла, что уволенные работники получат выходное пособие с сохранением базовой зарплаты как минимум на 16 недель, а также пособия на медицинское обслуживание и поддержку карьеры.

Сокращения проводятся после вложений Цукерберга в ИИ-инфраструктуру. По данным Bloomberg, объем таких инвестиций составил более $100 млрд. Марк Цукерберг опубликовал внутри компании сообщение о том, что фирма «не ожидает других массовых увольнений в этом году», добавив, что необходимо улучшить коммуникацию с сотрудниками.