Цены на Октоберфесте-2026 снова вырастут: кружка пива - почти 16 евро
Литровая кружка пива на крупнейшем празднике в мире в этом году будет стоить до 15,90 евро. И хотя психологическая отметка в 16 евро пока не превышена, посетителям в среднем придется платить на 2,38% больше, чем годом ранее.
Как сообщили власти Мюнхена, цены на Октоберфесте устанавливает не город, а владельцы пивных шатров. Муниципальные власти лишь проверяют, соответствуют ли они уровню цен в крупных ресторанах Мюнхена. Однако там литр пива стоит заметно меньше - до 13,40 евро, пишет dw.com
Организаторы объясняют очередное подорожание инфляцией и дополнительными расходами, а они действительно велики. Например, пиво для праздника варят специально - оно крепче обычного (около 6% алкоголя). Также необходимо собрать шатры, обеспечить логистику, безопасность и живую музыку для миллионов гостей.
На Октоберфесте можно будет выпить и газировки. Литр лимонада обойдется посетителям примерно в 12,5 евро. Фестиваль пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. В 2025 году его посетили около 6,5 млн гостей.