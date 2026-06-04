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dw.com logodw
4 Июня 2026, 07:18
8 574
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Цены на Октоберфесте-2026 снова вырастут: кружка пива - почти 16 евро

Литровая кружка пива на крупнейшем празднике в мире в этом году будет стоить до 15,90 евро. И хотя психологическая отметка в 16 евро пока не превышена, посетителям в среднем придется платить на 2,38% больше, чем годом ранее.

Цены на Октоберфесте-2026 снова вырастут: кружка пива - почти 16 евро.
Цены на Октоберфесте-2026 снова вырастут: кружка пива - почти 16 евро.

Как сообщили власти Мюнхена, цены на Октоберфесте устанавливает не город, а владельцы пивных шатров. Муниципальные власти лишь проверяют, соответствуют ли они уровню цен в крупных ресторанах Мюнхена. Однако там литр пива стоит заметно меньше - до 13,40 евро, пишет dw.com

Организаторы объясняют очередное подорожание инфляцией и дополнительными расходами, а они действительно велики. Например, пиво для праздника варят специально - оно крепче обычного (около 6% алкоголя). Также необходимо собрать шатры, обеспечить логистику, безопасность и живую музыку для миллионов гостей.

На Октоберфесте можно будет выпить и газировки. Литр лимонада обойдется посетителям примерно в 12,5 евро. Фестиваль пройдет в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября. В 2025 году его посетили около 6,5 млн гостей.

Источник
dw.com logodw
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