Цены на газ в Европе возросли до максимума с конца 2022 года.

Цены на природный газ в Европе значительно выросли в связи с опасениями возможных перебоев в поставках из регионов его добычи в Персидском заливе.

В ходе утренних торгов на крупнейшей в Европе бирже TTF в Амстердаме в понедельник, 14 сентября, базовый фьючерсный контракт на газ с поставкой через месяц подорожал более чем на 5%, достигнув отметки 83,75 евро за мегаватт-час, сообщает dw.com

Это самый высокий показатель с конца 2022 года, отмечает dpa. Агентство указывает, что инвесторы обеспокоены возможным длительным перерывом в поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива.

На более чем 2% возросли цены на нефть

Кроме того, вновь возросли цены на нефть. Утром 14 сентября цена на нефть североморского сорта Brent превысила 107 долларов за баррель, а стоимость американской нефти сорта WTI приблизилась к 103 долларам. Оба сорта подорожали более чем на 2%.

С начала 2026 года цены на газ в Европе выросли почти втрое, что среди прочего связано с войной США и Израиля против Ирана, начавшейся в конце февраля. Сырая нефть марки Brent с начала года подорожала почти на 80%, но на данный момент цена на нее значительно ниже промежуточного пика, зафиксированного в конце апреля и составившего чуть более 126 долларов США за баррель.

Под угрозой - еще один транспортный маршрут

В последнее время растут угрозы в отношении еще одного важного транспортного маршрута - Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы 11 сентября заявили, что взяли этот пролив под свой контроль. Саудовская Аравия, поддерживающая в Йемене правительственные войска, временно остановила работу нефтепровода "Восток - Запад" после атак беспилотников, совершенных хуситами.

Германия и другие европейские страны в настоящее время вынуждены в сжатые сроки пополнять запасы газа в хранилищах перед наступлением зимы. Между тем, согласно данным отслеживания судов, проанализированным агентством Bloomberg, в начале сентября поставки СПГ в Западную Европу выросли. На прошлой неделе объемы поставок вновь снизились, в то время как темпы заполнения газохранилищ замедлились, отмечается далее.