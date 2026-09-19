Центр временного содержания в Сеуте переполнен: тысячи мигрантов разбивают лагеря на пляжах

Более двух тысяч нелегальных мигрантов все еще остаются в стихийных лагерях на пляжах Эль-Трамполин и Бенитес в Сеуте, сообщают власти этого испанского анклава.

В пятницу Гражданская гвардия и Национальная полиция начали масштабную операцию по переселению нелегалов из лагерей в новый временный центр размещения в порту Сеуты, передает euronews.com

Однако этот центр рассчитан на 1 700 человек, а всего в стихийных лагерях на двух пляжах Сеуты находилось более 4 тысяч мигрантов. Как следствие, большинству из них места в новом центре содержания не нашлось.

Сама перевозка нелегалов также не обошлась без напряжённых моментов. В какой-то момент началась суматоха, многие мигранты бросились бежать, и пришлось вмешаться подразделению полиции особого назначения, которое сделало предупредительные выстрелы в воздух, чтобы сдержать группу. При этом серьёзных инцидентов зафиксировано не было, сообщили местные власти.

Пришлось также отменить запланированную уборку пляжей после их предполагаемого освобождения. Как пишут испанские СМИ, пляж Эль-Трамполин по‑прежнему выглядит так же, как в предыдущие дни: самодельные палатки, бараки, участок, оборудованный под мечеть, и небольшой стихийный рынок, где продают хлеб, табак, печенье и одежду. Между шатрами стоят импровизированные кухни.

1 700 мигрантов, которым всё же удалось получить место в порту, провели там свою первую ночь без заметных происшествий.

Критика операции и просьба о помощи Европы

Вторая вице-президент Сеуты Кисси Чандирамани назвала перевозку мигрантов хаотичной. По её словам, ни правительство города, ни администрация порта не были заранее предупреждены, что создавало напряжённость на протяжении всего дня и усугубилось тем, что операция совпала с началом учебного дня в школе, расположенной рядом с пляжем Эль-Трамполин.

Чандирамани потребовала ускорить процедуры по возвращению мигрантов. В противном случае, предупредила она, Сеута может превратиться в «большой Центр временного размещения мигрантов Северной Африки».

Вице-президент также призвала обратиться за поддержкой к Европейскому союзу, который она охарактеризовала как партнёра, к помощи которого Испания до сих пор не прибегала, несмотря на коллапс в городе. Говоря о рассмотрении дел, она отметила, что сейчас удаётся закрывать по сто досье в день и что при наличии больших ресурсов процесс можно было бы завершить за пятнадцать дней. Если нынешний темп сохранится, предупредила она, ситуация «затянется на неопределённый срок».

Политические дебаты в Конгрессе

Миграционный кризис вышел на повестку и в парламенте. Представитель партии «Объединённые левые» в Конгрессе Энрике Сантьяго заявил о необходимости усилить охрану границ, не отказываясь при этом от соблюдения прав человека.

Депутат предупредил социалистов, что его партия поддержит будущую реформу закона об иностранцах, призванную преодолеть препятствие, созданное Верховным судом для возвращения мигрантов, которые добираются вплавь, только в том случае, если эта реформа будет уважать права человека.

В эту субботу, кроме того, запланирована гражданская акция у здания Представительства правительства в Сеуте под лозунгом «За права детей Сеуты» и девизом «Сеута - это Испания».