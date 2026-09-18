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reuters.com logoreuters
18 Сентября 2026, 18:53
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Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты

Испанская полиция начала вытеснять нелегальных марокканских мигрантов с пляжей Сеуты и направлять их в недавно открытые временные убежища.

Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты.
Испанская полиция начала вытеснять мигрантов с пляжей Сеуты.

Операция началась в 7:00 по местному времени (8:00 мск). По данным СМИ, полиция стреляла в воздух резиновыми пулями и применяла против мигрантов дубинки. Однако в большинстве случаев вытеснение мигрантов с пляжей происходило спокойно, передает reuters.com

30 и 31 июля на территорию Сеуты из Марокко прорвались более 70 тыс. нелегальных мигрантов. Выдворить большинство из них удалось спустя лишь несколько недель. Однако более 10 тыс. мигрантов до сих пор остаются в Сеуте. Большинство из них живут во временных жилищах или просто под открытым небом в нескольких районах Сеуты, в основном на пляжах. На прошлой неделе на пляже в промышленном парке «Эль-Тарахал» сгорели 42 временных жилища мигрантов.

Власти Сеуты создали новые временные убежища для мигрантов на территории порта на 1,7 тыс. человек. Именно туда полиция направляла мигрантов с пляжей. Однако, как отмечают правозащитные организации, всем желающим в новых убежищах не хватит места.

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Источник
reuters.com logoreuters
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