Трейдеры: Мировые цены на нефть могут снова резко подскочить.

Фонд Aberdeen уже изучает сценарий, при котором Brent взлетит до $180, что спровоцирует жесткую рецессию в Европе и Азии. В Morgan Stanley добавляют: если реализуется «сценарий эскалации» и цены пробьют отметку в $150, мир столкнется с реальным дефицитом топлива, сбоями в цепочках поставок и спадом глобальной экономики. Аналитики ожидают, что в большинстве развитых стран кризис проявится в первую очередь в росте цен, а не в явном дефиците.

С начала конфликта мир живет не по своим энергетическим средствам: в марте—июне спрос будет превышать добычу примерно на 6 млн баррелей в день (некоторые прогнозируют дефицит в 8–9 млн). Чтобы покрыть нехватку, сейчас из стратегических резервов выбрасывается по 2 млн баррелей в сутки, но эти программы завершатся к июлю.

По данным МЭА, мировые запасы уже сократились почти на 380 млн баррелей, а по оценкам JPMorgan, коммерческие запасы в странах ОЭСР могут приблизиться к критическому «уровню операционного стресса» уже к началу июня. Многие НПЗ не хотят покупать дорогую нефть и оплачивать взлетевший фрахт, предпочитая опустошать свои запасы в надежде на скорое окончание войны в Иране.

Страны вводят чрезвычайные меры для защиты своих экономик. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), число государств, вынужденных пойти на крайние меры, уже достигло 76 (в конце марта их было 55). Так, Австралия выделит $10 млрд на увеличение запасов топлива, Франция расширит поддержку бизнеса, а Индия призвала население не покупать золото и отказаться от отдыха за границей. В развивающихся странах кризис уже привел к дефициту: Пакистан, Шри-Ланка и Филиппины были вынуждены временно ввести четырехдневную рабочую неделю, отмечает FT.