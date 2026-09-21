Транзит судов через Ормузский пролив в выходные сократился втрое

За прошедшие выходные 19–20 сентября через Ормузский пролив прошло 12 судов. Трафик сократился втрое: за уикенд неделей ранее пролив пересекли 35 судов.

По данным Kpler, 19 сентября Персидский залив покинули пять судов, перевозивших сельскохозяйственную продукцию, сжиженный нефтяной газ и удобрения, а в залив вошел пустой газовоз. 20 сентября из пролива вышли четыре судна: два танкера с нефтепродуктами и два — пустых, а вошли в залив еще два небольших нефтяных танкера, пишет reuters.com

Примечательно, что до начала конфликта между США и Ираном транзит в Ормузском проливе составлял почти 125 судов в день.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17–20 млн баррелей в сутки), после объемы упали в несколько раз. В августе Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Страны до сих пор ведут переговоры по административному регулированию судоходства. США на прошлой неделе утверждали, что перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив достигли шестимесячного максимума.