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reuters.com logoreuters
21 Сентября 2026, 13:06
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Транзит судов через Ормузский пролив в выходные сократился втрое

За прошедшие выходные 19–20 сентября через Ормузский пролив прошло 12 судов. Трафик сократился втрое: за уикенд неделей ранее пролив пересекли 35 судов.

Транзит судов через Ормузский пролив на выходных сократился втрое.
Транзит судов через Ормузский пролив на выходных сократился втрое.

По данным Kpler, 19 сентября Персидский залив покинули пять судов, перевозивших сельскохозяйственную продукцию, сжиженный нефтяной газ и удобрения, а в залив вошел пустой газовоз. 20 сентября из пролива вышли четыре судна: два танкера с нефтепродуктами и два — пустых, а вошли в залив еще два небольших нефтяных танкера, пишет reuters.com

Примечательно, что до начала конфликта между США и Ираном транзит в Ормузском проливе составлял почти 125 судов в день.

До начала боевых действий через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти (17–20 млн баррелей в сутки), после объемы упали в несколько раз. В августе Иран и Оман объявили о достижении договоренности о временном порядке прохода судов через Ормузский пролив. Страны до сих пор ведут переговоры по административному регулированию судоходства. США на прошлой неделе утверждали, что перевозки нефти и СПГ через Ормузский пролив достигли шестимесячного максимума.

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Источник
reuters.com logoreuters
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