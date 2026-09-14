Трамп выступил против замедления развития ИИ.

Президент США Дональд Трамп выступил против призывов замедлить развитие искусственного интеллекта и назвал критиков технологии «очень негативными силами».

Мы опережаем Китай в сфере ИИ. Мы самая технологически развитая страна в мире, и, откровенно говоря, я хочу, чтобы так и оставалось, потому что тот, кто победит в гонке ИИ, тот победит в итоге, пишет meduza.io

Трамп добавил, США при необходимости могут ввести дополнительные ограничения для ИИ-компаний, однако сейчас многие критики технологии говорят о рисках, которые, по его словам, «не произойдут».

В субботу, 12 сентября, глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал эссе, в котором предложил замедлить разработку наиболее продвинутых ИИ-моделей, чтобы у компаний и властей было больше времени на создание мер безопасности. Амодеи рассказал, что растущий потенциал ИИ моделей и их способность к самосовершенствованию вызывают у него беспокойство и привел в пример недавний инцидент со взломом платформы Hugging Face.

В тот же день предложение Амодеи поддержали глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск. OpenAI также отказалась от проведения ранее запланированного проведения IPO. В интервью Reuters Альтман заявил, что не хочет, чтобы финансовые стимулы отодвинули вопросы безопасности на второй план.

Реакция на призывы лидеров ИИ-индустрии в Китае оказалась схожей с позицией Трампа. Государственная газета Global Times назвала предложения главы Anthropic «методичкой холодной войны». В своем эссе Амодеи назвал конкуренцию с Китаем главным препятствием для замедления отрасли и призвал ограничить продажу передовых чипов в КНР.