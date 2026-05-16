Трамп: Власти КНР не намерены выпускать из тюрьмы Джимми Лая.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает dw.com

Трамп сказал, что говорил с Си о судьбе Лая. "Я действительно поднял этот вопрос. Но для него это более сложный случай, - заявил республиканец журналистам на борту президентского самолета по пути из Китая. - Он сказал, что ситуация с Джимми Лаем для него - непростое дело".

"Я затронул тему Джимми Лая. Скажу так: реакция на это была не самой позитивной, - добавил Трамп позже в интервью телеканалу Fox News. - Я не испытал оптимизма".

Джимми Лай - лауреат премии DW "За свободу слова"

Джимми Лай поддержал продемократические протесты в Гонконге 2019 года, был арестован и провел в одиночной камере почти 2000 дней. Процесс против 78-летнего медиамагната продлился несколько лет и завершился в 2026 году приговором в 20 лет тюрьмы за "подстрекательство к мятежу" и "сговор с иностранными силами". В приговоре Лай назван человеком, питающим "бешеную ненависть" к Компартии Китая. Сам он не признал себя виновным.

В апреле 2026 года Лай удостоился премии DW "За свободу слова". Гендиректор DW Барбара Массинг (Barbara Massing) заявила, что этой наградой медиакомпания чествует его "неоценимую приверженность демократическим ценностям".