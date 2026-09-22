Трамп: США отвергают попытки выстроить глобалистскую систему контроля над ИИ.

Соединенные Штаты категорически отвергают любые попытки выстроить глобалистскую систему контроля над искусственным интеллектом, заявил президент США Дональд Трамп.

Запись его выступления в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Также, по его словам, технологию следует официально называть «суперинтеллектом», поскольку термин «искусственный» создает ложное впечатление ее поддельности.

Трамп добавил, что термин «суперинтеллект» будет использоваться во всех официальных документах США, а также выразил надежду на то, что аналогичную практику начнут использовать и в других странах.

Американский лидер заявил, что ИИ является поразительной технологией, а также подчеркнул необходимость соблюдать осторожность при ее развитии.