20 Мая 2026, 09:11
9 672
Трамп получил пожизненный иммунитет от налоговых проверок

Президент США Дональд Трамп заключил с федеральным правительством соглашение, которое прекращает все проверки налоговой отчетности в отношении него и его бизнеса, а также членов его семьи. Иммунитет действует бессрочно.

Соглашение стало дополнением к другому документу, принятому 18 мая. В нем указано, что правительство США создает фонд в размере $1,8 млрд для компенсации людям, ставшим жертвами преднамеренного налогового преследования со стороны властей. В то же время Дональд Трамп отозвал иск против Налоговой службы США (IRS) по поводу утечки его налоговых деклараций подрядчиком и прекратил административные претензии, связанные с другими расследованиями, пишет wsj.com

Как пишет WSJ, прекращение проверок может принести значительную финансовую выгоду президенту и его семье. Кроме того, заключенное соглашение «представляет собой беспрецедентное сочетание личных и государственных интересов, когда назначенный Трампом чиновник соглашается отстранить президента, его семью и его бизнес от обеспечения соблюдения налогового законодательства».

Опрошенные изданием представители власти и эксперты также высказываются критически резко. Ведущий демократ в Комитете по налоговым вопросам Палаты представителей Ричард Нил заявил, что Трамп «обворовывает избирателей ради собственной выгоды, используя при этом все правительство в качестве своей личной армии».

Дональд Трамп в первый президентский срок и после него сталкивался с многочисленными налоговыми проверками. По информации WSJ, по состоянию на декабрь 2022 года IRS продолжала рассмотрение налоговой отчетности господина Трампа за период с 2015 по 2019 годы. В отличие от своих предшественников, Дональд Трамп не предоставлял налоговые декларации добровольно. Часть его налоговой информации стала достоянием общественности благодаря утечкам, в том числе в результате незаконных действий бывшего подрядчика IRS.

Источник
