Трамп о стрельбе у Белого дома: Важно создать в Вашингтоне самое безопасное и надежное место.

Президент США Дональд Трамп после стрельбы у Белого дома поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм и напомнил о важности для всех будущих президентов создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место. Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер охарактеризовал стрелка как склонного к насилию и, «возможно, одержимого самым ценным сооружением нашей страны».

«Стрелок скончался после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома. Это событие произошло спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме и показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода. Этого требует национальная безопасность нашей страны!» — написал он.

Вечером 23 мая по местному времени, как сообщала Секретная служба, неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл стрельбу. Агенты открыли ответный огонь и ранили его, он скончался. Президент не пострадал, он находился в Белом доме. По словам пресс-секретарь Трампа Стивена Чунга, несмотря на произошедшее, он работал «без остановки».

Подозреваемый в стрельбе — 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. В частности, по данным Fox News, Бест был задержан дважды Секретной службой за лето прошлого года за угрозы агентам и проникновение в запретную зону.

New York Post писала, что в отношении него раньше было вынесено судебное постановление о запрете приближения к Белому дому, после того как он проник через турникет у здания и утверждал, что «он Иисус Христос и что хочет быть арестован».

Трамп после стрельбы в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, заявил, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал. Однако позже сенат заблокировал законопроект о выделении $1 млрд на усиление безопасности Белого дома, связанное с проектом строительства бального зала Трампа в восточном крыле.

В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако на прошлой неделе апелляционный суд разрешил продолжить стройку.

В конце апреля в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. На ужине присутствовал Трамп.