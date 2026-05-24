theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rbc.ru logorbc
24 Мая 2026, 11:30
5
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп о стрельбе у Белого дома: Важно создать в Вашингтоне самое безопасное и надежное место

Комментируя стрельбу, он заявил о важности для всех будущих президентов создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место. Сенат ранее заблокировал законопроект о выделении $1 млрд на усиление безопасности Белого дома.

Трамп о стрельбе у Белого дома: Важно создать в Вашингтоне самое безопасное и надежное место.
Трамп о стрельбе у Белого дома: Важно создать в Вашингтоне самое безопасное и надежное место.

Президент США Дональд Трамп после стрельбы у Белого дома поблагодарил «великолепную Секретную службу» и правоохранительные органы за оперативность и профессионализм и напомнил о важности для всех будущих президентов создать в Вашингтоне «самое безопасное и надежное» место. Об этом он написал в Truth Social.

Американский лидер охарактеризовал стрелка как склонного к насилию и, «возможно, одержимого самым ценным сооружением нашей страны».

«Стрелок скончался после перестрелки с агентами Секретной службы у ворот Белого дома. Это событие произошло спустя месяц после стрельбы на ужине для корреспондентов в Белом доме и показывает, насколько важно для всех будущих президентов создать в Вашингтоне, округ Колумбия, самое безопасное и надежное помещение подобного рода. Этого требует национальная безопасность нашей страны!» — написал он.

Вечером 23 мая по местному времени, как сообщала Секретная служба, неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл стрельбу. Агенты открыли ответный огонь и ранили его, он скончался. Президент не пострадал, он находился в Белом доме. По словам пресс-секретарь Трампа Стивена Чунга, несмотря на произошедшее, он работал «без остановки».

Подозреваемый в стрельбе — 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и страдал психическим расстройством. В частности, по данным Fox News, Бест был задержан дважды Секретной службой за лето прошлого года за угрозы агентам и проникновение в запретную зону.

New York Post писала, что в отношении него раньше было вынесено судебное постановление о запрете приближения к Белому дому, после того как он проник через турникет у здания и утверждал, что «он Иисус Христос и что хочет быть арестован».

Трамп после стрельбы в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, заявил, что этого не случилось бы, если бы в Белом доме был секретный бальный зал. Однако позже сенат заблокировал законопроект о выделении $1 млрд на усиление безопасности Белого дома, связанное с проектом строительства бального зала Трампа в восточном крыле.

В 2025 году Трамп начал реконструкцию Восточного крыла Белого дома, чтобы построить новый бальный зал стоимостью $400 млн. В октябре крыло снесли. Строительство, как утверждал американский лидер, финансируется частными донорами. В конце марта этого года суд постановил приостановить строительство зала из-за иска Национального фонда сохранения исторического наследия. Однако на прошлой неделе апелляционный суд разрешил продолжить стройку.

В конце апреля в зале приемов отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, произошла стрельба. На ужине присутствовал Трамп.

Источник
rbc.ru logorbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте