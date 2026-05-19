Трамп не исключил нанесение крупного удара по Ирану.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает report.az

"Возможно, нам придется нанести по ним очередной крупный удар. Пока не уверен", - сказал он.

Напомним, что 18 мая Трамп принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном.