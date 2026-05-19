19 Мая 2026, 21:03
4 671
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Трамп не исключил нанесение крупного удара по Ирану
США будут готовы нанести новый удар по Ирану при необходимости.
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает report.az
"Возможно, нам придется нанести по ним очередной крупный удар. Пока не уверен", - сказал он.
Напомним, что 18 мая Трамп принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном.