Трамп: Я мог бы стать премьером Израиля после президентства в США.

«Мой уровень популярности в Израиле сейчас составляет 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после того, как я закончу с этим (президентскими полномочиями в США. — Прим. ред.), я поеду в Израиль и баллотируюсь на премьера», — сказал он журналистам.

Трамп также назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху «отличным парнем». «Не забывайте, он был премьер-министром военного времени. И, на мой взгляд, в Израиле к нему относятся несправедливо. Думаю, и тамошний президент плохо к нему относится», — подчеркнул он.

«Все в порядке. Он сделает все, что мне от него нужно», — ответил американский лидер на вопрос журналиста о подробностях его недавнего телефонного разговора с Нетаньяху.