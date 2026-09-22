Трамп: Если будет необходимо, я применю санкции Грэма против России.

"Адские" санкции покойного сенатора Линдси Грэма могут применить против России при необходимости. В США заявили о готовности усилить давление.

Об этом заявил резидент США Дональд Трамп во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН, передает rbc.ua

По словам Трампа, Вашингтон продолжает работать над прекращением войны в Украине.

"Мы и дальше стремимся положить конец губительной войне между Россией и Украиной, которая ежемесячно уносит жизни десятков тысяч человек", - заявил президент США.

В то же время Трамп упомянул закон, расширяющий его полномочия по введению пошлин. Он отметил, что подписал документ на прошлой неделе.

"На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый мощный закон, принятый Конгрессом, который предоставляет мне значительные новые полномочия по введению пошлин – и, если потребуется, я ими воспользуюсь", – сказал Трамп.

Таким образом, президент США допустил применение предусмотренных законом инструментов против России, если Вашингтон сочтет это необходимым.

"Пора остановить убийства", - заявил американский лидер.