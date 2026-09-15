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rbc.ua logorbc
15 Сентября 2026, 23:22
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Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами

Россияне дважды за последние недели атаковали самолет, на борту которого находился президент Украины.

Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами.
Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

По словам президента Украины, атаки были напрямую связаны с местом пребывания его президентского борта.

"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - рассказал Зеленский.

Кроме того, во время его возвращения в Украину через несколько дней один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Об этом инциденте ранее официально не сообщалось.

Украинские чиновники позже сообщили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности. На тот момент не было понятно, был ли этот инцидент умышленным.

Зеленский подчеркнул, что эти атаки - часть российской стратегии, направленной на запугивание его лично и других иностранных лидеров.

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Источник
rbc.ua logorbc
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