Зеленский: Россия дважды за последние недели атаковала мой самолет дронами
Россияне дважды за последние недели атаковали самолет, на борту которого находился президент Украины.
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.
По словам президента Украины, атаки были напрямую связаны с местом пребывания его президентского борта.
"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - рассказал Зеленский.
Кроме того, во время его возвращения в Украину через несколько дней один или два беспилотника вошли в воздушное пространство Молдовы. Об этом инциденте ранее официально не сообщалось.
Украинские чиновники позже сообщили, что все члены президентской делегации находятся в безопасности. На тот момент не было понятно, был ли этот инцидент умышленным.
Зеленский подчеркнул, что эти атаки - часть российской стратегии, направленной на запугивание его лично и других иностранных лидеров.