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20 Сентября 2026, 09:25
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Трамп анонсировал создание «Сил ИИ» для регулирования нейросетей

Президент США Дональд Трамп заявил о создании специальной структуры для регулирования искусственного интеллекта.

Трамп анонсировал создание «Сил ИИ» для регулирования нейросетей.
Трамп анонсировал создание «Сил ИИ» для регулирования нейросетей.

Американский президент назвал ее «Силами ИИ» (AI Force). Такими планами господин Трамп поделился в соцсети Truth Social

Дональд Трамп подчеркнул, что власти США будут всемерно поддерживать и поощрять развитие нейросетей. «Мы ни в коем случае не будем сдерживать или тормозить рост этой невероятной отрасли», — подчеркнул президент. Он также сообщил, что с помощью системы уголовного и гражданского правосудия власти будут бороться с факторами, негативно влияющими на сферу.

«Мы также будем искать плохое. С этой целью я создаю Силы ИИ, подобно тому как я создавал Космические силы, которые имели огромный успех в мой первый срок», — отметил президент США. Он также пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление — «царя ИИ».

9 сентября из Anthropic (разработчик Claude) уволился ведущий специалист по обучению ИИ-моделей Джейкоб Коксон. Он заявил, что из-за конкуренции ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями». Позже к призыву замедлить развитие ИИ присоединились главы Anthropic Дарио Амодей, SpaceX Илон Маск и OpenAI Сэм Альтман. Президент США Дональд Трамп, однако, отверг эту идею из-за опасений уступить превосходство Китаю.

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