Трамп анонсировал создание «Сил ИИ» для регулирования нейросетей.

Президент США Дональд Трамп заявил о создании специальной структуры для регулирования искусственного интеллекта.

Американский президент назвал ее «Силами ИИ» (AI Force). Такими планами господин Трамп поделился в соцсети Truth Social

Дональд Трамп подчеркнул, что власти США будут всемерно поддерживать и поощрять развитие нейросетей. «Мы ни в коем случае не будем сдерживать или тормозить рост этой невероятной отрасли», — подчеркнул президент. Он также сообщил, что с помощью системы уголовного и гражданского правосудия власти будут бороться с факторами, негативно влияющими на сферу.

«Мы также будем искать плохое. С этой целью я создаю Силы ИИ, подобно тому как я создавал Космические силы, которые имели огромный успех в мой первый срок», — отметил президент США. Он также пообещал в ближайшее время назначить ответственного за это направление — «царя ИИ».

9 сентября из Anthropic (разработчик Claude) уволился ведущий специалист по обучению ИИ-моделей Джейкоб Коксон. Он заявил, что из-за конкуренции ИИ-компании «несутся прямо к самосовершенствующемуся сверхинтеллекту и играют нашими жизнями». Позже к призыву замедлить развитие ИИ присоединились главы Anthropic Дарио Амодей, SpaceX Илон Маск и OpenAI Сэм Альтман. Президент США Дональд Трамп, однако, отверг эту идею из-за опасений уступить превосходство Китаю.