theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nv.ua logonv
21 Мая 2026, 22:38
1 432
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к разговору с президентом Тайваня Лай Цинде.

Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня.
Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня.

Это станет первым прямым контактом американского лидера с тайваньским президентом с 1979 года, передает nv.ua

«Я с ним поговорю. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы будем работать над этой тайваньской проблемой», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили, позвонит ли он Лаю перед тем, как принять решение о подписании соглашения о крупной продаже оружия острову, одобренное Конгрессом.

Заявление прозвучало через несколько дней после визита Трампа в Пекин. Во время этой поездки лидер Китая Си Цзиньпин непосредственно предупредил главу Белого дома, что ситуация с Тайванем может перерасти в «очень опасную», если ее неправильно решать.

Правящая в Китае Коммунистическая партия Китая (КПК) считает Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и давно обещает «воссоединить» остров с материковым Китаем, в случае необходимости — силой.

В рамках политики «единого Китая» США признают позицию Китая относительно того, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Коммунистической партии на этот остров.

Вашингтон поддерживает тесные неофициальные отношения с Тайванем и, согласно Закону об отношениях с Тайванем, обязан по закону поставлять стране оружие. То, как США ведут себя в своих неофициальных отношениях с Тайванем, уже давно является главным предметом споров. CNN пишет, что Пекин сейчас пристально следит за тем, заключит ли Трамп соглашение о поставках оружия на сумму 14 миллиардов долларов с Тайванем. Конгресс одобрил это соглашение еще в январе.

Дональд Трамп подтвердил, что во время саммита с Сидетально обсуждал вопрос продажи американского оружия Тайваню. Это противоречит многолетней практике, которая запрещает США консультироваться с Пекином по таким сделкам, добавляет издание.

Ранее Трамп сообщал, что отложил одобрение сделки на $14 млрд о поставках вооружения Тайваню, планируя использовать ее как «козырь в переговорах» с Китаем. При этом отказ от продажи противоречил бы Закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

После возвращения из Пекина Трамп также предостерег Тайвань от провозглашения независимости.

Источник
nv.ua logonv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте