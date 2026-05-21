Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня.

Это станет первым прямым контактом американского лидера с тайваньским президентом с 1979 года, передает nv.ua

«Я с ним поговорю. Я разговариваю со всеми. Мы полностью контролируем ситуацию. Мы будем работать над этой тайваньской проблемой», — сказал Трамп журналистам, когда его спросили, позвонит ли он Лаю перед тем, как принять решение о подписании соглашения о крупной продаже оружия острову, одобренное Конгрессом.

Заявление прозвучало через несколько дней после визита Трампа в Пекин. Во время этой поездки лидер Китая Си Цзиньпин непосредственно предупредил главу Белого дома, что ситуация с Тайванем может перерасти в «очень опасную», если ее неправильно решать.

Правящая в Китае Коммунистическая партия Китая (КПК) считает Тайвань частью своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и давно обещает «воссоединить» остров с материковым Китаем, в случае необходимости — силой.

В рамках политики «единого Китая» США признают позицию Китая относительно того, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии Коммунистической партии на этот остров.

Вашингтон поддерживает тесные неофициальные отношения с Тайванем и, согласно Закону об отношениях с Тайванем, обязан по закону поставлять стране оружие. То, как США ведут себя в своих неофициальных отношениях с Тайванем, уже давно является главным предметом споров. CNN пишет, что Пекин сейчас пристально следит за тем, заключит ли Трамп соглашение о поставках оружия на сумму 14 миллиардов долларов с Тайванем. Конгресс одобрил это соглашение еще в январе.

Дональд Трамп подтвердил, что во время саммита с Сидетально обсуждал вопрос продажи американского оружия Тайваню. Это противоречит многолетней практике, которая запрещает США консультироваться с Пекином по таким сделкам, добавляет издание.

Ранее Трамп сообщал, что отложил одобрение сделки на $14 млрд о поставках вооружения Тайваню, планируя использовать ее как «козырь в переговорах» с Китаем. При этом отказ от продажи противоречил бы Закону об отношениях с Тайванем 1979 года.

После возвращения из Пекина Трамп также предостерег Тайвань от провозглашения независимости.