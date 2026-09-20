Топ-генерал: НАТО готов к возможному нападению России под "чужим флагом".

НАТО готов ответить на возможную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. Об этом заявил в субботу главнокомандующий альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на Politico.

"Альянс готов, структура готова, солдаты… вооружение готово", – сказал Драгоне журналистам во время очередного заседания 32 высших генералов альянса в Копенгагене, добавив, что НАТО продолжает работу над "увеличением" этих сил "как по численности, так и по уровню технического совершенства".

В последние недели Европа сталкивается с растущим числом нарушений воздушного пространства и попыток саботажа, поскольку напряженность в отношениях с Россией продолжает нарастать из-за полномасштабной войны в Украине. В августе в отчетах разведки США содержалось предупреждение о том, что Москва планирует ограниченное нападение на страну НАТО в ближайшие годы.

Драгоне, председатель военного комитета НАТО, отметил, что в субботу генералы альянса не обсуждали последние предупреждения, но подчеркнули, что у НАТО есть готовые "4 000 страниц" военных планов по защите своего восточного фланга, начиная со сценариев, предусматривающих "минимальный кризис или вмешательство на нашей территории". В 2023 году союзники по НАТО согласовали три оперативных плана региональной обороны после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Союзники "готовы на случай эскалации. В случае нападения мы знаем, как действовать", – сказал Драгоне.

"Безответственное поведение России в течение последних недель и месяцев… продолжает испытывать решимость союзников и направлено на то, чтобы подорвать доверие и ослабить наше единство", – отметил Драгоне, добавив: "Хочу четко сказать – эти попытки не разделяют нас. Они заостряют наши инструменты, делают нас гораздо более сплочёнными и решительными".

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна также располагает данными о том, что Россия готовит гибридные атаки против союзников Украины.