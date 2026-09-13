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dw.com logodw
13 Сентября 2026, 21:15
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Вильнюс закрыл аэропорт и поднял истребитель НАТО из-за птиц

Литва временно закрыла аэропорт Вильнюса и подняла истребитель НАТО из-за возможного появления беспилотника. Была объявлена воздушная тревога. Позднее выяснилось, что радары отреагировали на стаю птиц.

Вильнюс закрыл аэропорт и поднял истребитель НАТО из-за птиц.
Вильнюс закрыл аэропорт и поднял истребитель НАТО из-за птиц.

В воскресенье, 13 сентября, Литва временно приостановила работу Вильнюсского аэропорта, а также подняла в воздух как минимум один истребитель НАТО в ответ на возможное появление беспилотника в воздушном пространстве страны. Об этом сообщил литовский Национальный центр управления кризисными ситуациями (НЦУК), передает dw.com

Позднее воздушная гавань возобновила работу. А в НЦУК сообщили, что радары на самом деле зафиксировали стаю птиц. "Истребители вылетели для распознавания объекта. Они выяснили, что замеченные радарами объекты - это стая птиц. На экранах радаров силуэты птиц и беспилотнков очень похожи, поэтому для выяснения обстоятельств нужна дополнительная проверка", - приводит заявление центра Delfi.

Как уточняет агентство Reuters, истребитель был поднят с авиабазы Шяуляй на севере Литвы, где в настоящее время дислоцируются ВВС Италии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

В Литве была объявлена воздушная тревога

Из-за инцидента литовские власти объявили воздушную тревогу - об угрозе проинформировали жителей Вильнюса, а также Вильнюсского, Тракайского и Электренского районов. Около 13:45 воздушная тревога была отменена, сообщают литовские СМИ.

Случаи с залетевшими на территорию стран Балтии дронами участились с начала 2026 года на фоне продолжающейся войны России против Украины.

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Источник
dw.com logodw
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