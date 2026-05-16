dw
16 Мая 2026, 19:30
7 251
Тайвань призывает США одобрить сделку о поставке оружия

Дональд Трамп заявил после переговоров с председателем КНР, что пока не утвердил оружейную сделку на 14 млрд долларов. В Тайбэе напомнили, что возможность продажи оружия закреплена в Законе США об отношениях с Тайванем.

Тайвань призывает США одобрить сделку о поставке оружия Тайбэю для совместного сдерживания региональных угроз. С соответствующим заявлением выступил в субботу, 16 мая, заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-ци. "Продажа оружия США Тайваню всегда была краеугольным камнем мира и стабильности в регионе и закреплена в законодательстве США", - процитировало его агентство Reuters, передает dw.com

Президент США Дональд Трамп заявил после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, что пока не одобрил оружейную сделку на сумму в 14 млрд долларов (12 млрд евро). После встречи возникла неопределенность относительно того, будут ли США, являющиеся крупнейшим поставщиком вооружений Тайваню, и впредь поддерживать Тайбэй, констатировало Reuters.

Поставки осуществлялись в рамках Taiwan Relations Act - Закона США об отношениях с Тайванем. В декабре 2025 года администрация Трампа одобрила пакет вооружений на сумму в 11 млрд долларов (9,4 млрд евро).

Тайбэй продолжит контакты с США

Заместитель министра иностранных дел Тайваня заявил, что Тайбэй продолжит общение с США, чтобы понять точку зрения Вашингтона. При этом он сдержанно отреагировал на заявление Трампа о том, что тому нужно поговорить с "человеком, который управляет Тайванем", отметило Reuters. По словам Чена, сначала нужно попытаться понять "истинный смысл" высказываний Трампа.

Вашингтон официально разорвал дипотношения с Тайбэем в 1979 году, согласившись с так называемой политикой "одного Китая". В то же время США одновременно пообещали в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем предоставлять "оружие оборонительного характера".

Си пригрозил Трампу конфликтом из-за Тайваня

В интервью 14 мая - в день, когда Трамп и Си провели двухчасовую закрытую встречу в Пекине - госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что продажа оружия Тайбэю "не была основной темой сегодняшнего обсуждения", но затрагивалась ранее. Возвращаясь в Вашингтон, глава Белого дома в самолете сообщил журналистам, что еще не принял решения на этот счет.

В свою очередь председатель КНР в ходе встречи в Пекине с американским президентом предупредил, что в случае отсутствия у Вашингтона "правильного подхода" к ситуации вокруг Тайваня между Китаем и США могут произойти "столкновения и даже конфликты", что поставит их отношения в крайне опасное положение.

Источник
