25 Мая 2026, 12:14
Сына Болсонару обвинили в съемках фильма об отце на деньги мошенника

В Бразилии разгорелся скандал вокруг Флавиу Болсонару — сына экс-президента страны Жаира Болсонару и фаворита президентской гонки 2026 года.

Как пишет Financial Times, Болсонару взял у владельца банка Banco Master Даниэла Воркару деньги на съемки художественного фильма о своем отце. В прошлом году кредитная организация обанкротилась из-за обвинений в мошенничестве на $2,3 млрд.

В марте Верховный суд Бразилии выдал ордер на арест Воркару. Болсонару-младший признал, что банкир передал на съемки $12 млн.

Фильм под названием «Темная лошадка» посвящен событиям 2018 года, когда Жаир Болсонару выставил свою кандидатуру на президентских выборах, на которых он в итоге победил. Режиссером фильма стал американский режиссер Сайрус Наурасте, большинство актеров также из США. Самого Жаира Болсонару играет Джим Кэвизел, который исполнил роль Иисуса Христа в «Страстях Христовых». Фильм должен выйти в прокат в США в сентябре 2026 года.

Жаир Болсонару отбывает 27-летний тюремный срок за руководство попыткой государственного переворота после поражения на выборах 2022 года.

