theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
24 Мая 2026, 22:00
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сын Трампа тайно женился на модели

Дональд Трамп-младший и модель Беттина Андерсон официально зарегистрировали брак во Флориде перед частной свадебной церемонией на Багамах.

Сын Трампа тайно женился на модели.
Сын Трампа тайно женился на модели.

Старший сын президента США, бизнесмен Дональд Трамп-младший, официально оформил брак с моделью и светской львицей Беттиной Андерсон накануне свадебной церемонии, которая должна состояться на Багамских островах, передает unian.net

По данным TMZ, пара зарегистрировала брак в четверг, 21 мая, в Палм-Бич, штат Флорида. Церемонию, как отмечается в документах, провел адвокат семьи Трамп по вопросам недвижимости Брэд Макферсон, а свидетельство было официально подписано заместителем клерка округа.

Свадебное торжество запланировано на эти выходные и состоится на частном острове на Багамах в кругу семьи и близких друзей. Президент США Дональд Трамп, по сообщениям, на мероприятии присутствовать не сможет.

Инсайдеры отмечают, что пара решила сначала оформить брак официально, чтобы избежать публичного резонанса вокруг роскошной церемонии.

Что известно о невесте

Беттина Андерсон, которой 39 лет, является моделью и инфлюенсеркой. Она училась в Колумбийском университете, участвовала в рекламных кампаниях люксовых брендов и появлялась на обложках lifestyle-журналов. Андерсон выросла в Палм-Бич и является дочерью известного банкира Гарри Лоя Андерсона-младшего.

Пара обручилась в декабре 2025 года после примерно года отношений. Дональд Трамп-младший ранее был женат на Ванессе Трамп, от которой у него пятеро детей.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте