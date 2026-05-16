16 Мая 2026, 21:15
Сын Трампа пригрозил судом бывшему пресс-секретарю Белого дома

Сын президента США Эрик Трамп заявил, что собирается подать в суд на телеканал MS Now (MSNBC) и Джен Псаки, которая занимала должность пресс-секретаря при администрации Джо Байдена.

Поводом стал сюжет, в котором говорилось о его интересе к бизнес-сотрудничеству с Китаем и связях с компанией ALT5, передает rbc.ru

«Я намерен подать в суд на Джен Псаки и MSNBC из-за приведенного ниже видео. Для ясности: вопреки ее монологу и откровенной лжи, я никогда не входил в совет директоров ALT5 — ни сейчас, ни когда-либо ранее», — написал сын Трампа в соцсети X.

Трамп-младший также заявил, что не участвовал в переговорах о слиянии компаний, не имеет бизнеса, недвижимости или инвестиций в Китае. О утверждает, что приехал в КНР только для того, чтобы поддержать отца.

Псаки в телеэфире заявила, что Эрик Трамп, не занимающий никаких постов в правительстве США, должен быть изолирован от государственной деятельности. По ее мнению, после возвращения Трампа в Белый дом его сын взял на себя управление бизнесом отца, чтобы избежать конфликта интересов. Псаки считает, что Эрик Трамп отправился в Китай вместе с отцом коммерческих целях.

Дональд Трамп посетил с государственным визитом Китай с 13 по 15 мая. Он приехал в страну впервые с 2017 года. По итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином Трамп объявил о «фантастических сделках». Вместе с американским президентом страну также посетили основатель Tesla Илон Маск, исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг и гендиректор Apple Тим Кук.

