Суд в США поддержал внесение Anthropic в черный список Пентагона.

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне (округ Колумбия) отказался заблокировать решение Министерства обороны США о внесении разработчика ИИ Anthropic в черный список.

В Anthropic не согласны с этим решением, уверены в правоте компании и рассматривают новые юридические шаги, передает reuters.com

Решение суда было вынесено по поданному Anthropic в марте иску. В нем компания опротестовывала право Минобороны США вносить ее в черный список и признавать «риском для цепочки поставок». Суд счел, что у Пентагона были веские основания для таких действий, учитывая тот факт, что Anthropic закладывает в свою ИИ-модель Claude программный код, способный огранить функции модели или заблокировать ее удаленно. Это, по мнению суда, могло быть расценено Пентагоном как риск для военных систем, поскольку такое ПО может в любой момент перестать выполнять приказ из-за внутренних этических установок разработчика.

Это очередной этап конфликта между Пентагоном и Anthropic, который начался в феврале 2026 года. Тогда компания отказалась предоставить военному ведомству полный доступ к своему ИИ без стандартных ограничений, препятствующих боевому применению нейросетей. Пентагон в ответ внес Anthropic в черный список и запретил своим подразделениям использовать ее инструменты. В марте Anthropic подала апелляции в Калифорнии, оспорив действия Пентагона как нарушение свободы слова, и в Вашингтоне. В августе калифорнийский суд встал на сторону компании и заблокировал включение Anthropic в черный список. Поскольку два суда вынесли противоположные решения, дело может дойти до Верховного суда США.