rtvi
19 Мая 2026, 21:57
7 854
Суд в РФ лишил Андрея Разина статуса автора песен «Ласкового мая»

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда отменила решение Хостинского райсуда Сочи от 2007 года, закрепившее авторство песен «Ласкового мая» за Андреем Разиным, и удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы.

Об этом сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская. Решение суда вступает в силу незамедлительно, передает rtvi.com

Ключевым аргументом стала противоречивость позиции самого Разина, на которую указал суд. 

«Утверждение Андрея Александровича, что он автор этих произведений, судом опровергнуто», — заявила адвокат.

По ее словам, продюсер «тратит много времени, чтобы придумывать самые небывалые судебные претензии». Например, в ближайшее время суд рассмотрит дело о товарном знаке «Ласковый май», который Разин пытается восстановить после того, как его регистрация была отменена через суд.

Параллельно адвокаты рассматривают вопрос о подаче иска о защите чести и достоинства вдовы Шатунова. 

«Также рассматривают вопрос о защите чести и достоинства Светланы Шатуновой от клеветнической и не соответствующей действительности информации, которую он распространяет», — заявила собеседница.

Источник
