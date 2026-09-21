Страны ЕС выдали рекордные 3,9 млн видов на жительство в 2025 году.

Страны ЕС в 2025 году выдали рекордное число видов на жительство — на 10 % больше, чем годом ранее, главным образом в связи с работой и воссоединением семей.

По данным Евростата, в 2025 году в ЕС было оформлено около 3,9 млн первичных видов на жительство, что на 10,1 % или на 355 350 разрешений больше, чем в 2024 году, передает euronews.com

Среди новых разрешений, выданных в 2025 году, лидировали документы, оформляемые по причине трудоустройства: они составили 33,6 % от общего числа, их доля выросла на 16,1 % за год. За ними следовали разрешения по мотиву воссоединения семьи, рост на 14,1 % до 28,1 %, а число разрешений, выданных для обучения, увеличилось на 9 % до 15,5 %.

Сократилась лишь одна категория: число разрешений по прочим основаниям, включая международную защиту, снизилось на 0,9 %.

В 2025 году Испания стала лидером ЕС по числу первичных видов на жительство: было выдано 635 438 разрешений, то есть около 16,5 % от общеевропейского показателя. Основной рост обеспечило именно воссоединение семьи, а не новая трудовая миграция.

На долю Испании пришлось 275 869 разрешений по семейным обстоятельствам, больше, чем в любой другой стране ЕС. Они составили 43,4 % от всех выданных в стране видов на жительство.

Самой многочисленной группой получателей семейных разрешений по всему ЕС стали граждане Марокко, и более половины таких документов, 51,7 %, были оформлены именно в Испании.

Испания также стала основным направлением для марокканцев в целом: на нее пришлось 43,8 % всех разрешений, выданных гражданам этой страны. Это отражает давнее присутствие мигрантских общин, а также исторические и языковые связи, которые привлекают в страну и большое число выходцев из Венесуэлы, Колумбии и Перу.

Трудоустройство стало второй по значимости категорией: Испания выдала около 115 040 трудовых разрешений, третье место в ЕС после Польши и Португалии.

Далее следовали разрешения, связанные с обучением: 105 419 видов на жительство для иностранных студентов, снова третий показатель в Союзе после Франции и Германии.

Основную часть новых разрешений выдала небольшая группа государств ЕС. После Испании по числу первичных видов на жительство следовали Германия (605 292, или 15,7 %), Польша (467 314, или 12,1 %), Италия (433 099, или 11,2 %) и Франция (377 462, или 9,8 %).

Вместе на эти пять стран пришлось почти две трети всех первичных видов на жительство, оформленных в ЕС в прошлом году.

Мальта выдала самое большое число разрешений в пересчете на душу населения: 57 на каждую тысячу жителей. За ней следовали Кипр (47) и Португалия (27) при среднем показателе по ЕС всего 9.

На противоположном полюсе Словакия, Чехия, Румыния, Эстония и Болгария выдали лишь по 4 разрешения на 1000 жителей каждая, это самые низкие показатели в Союзе.

Рост наблюдался не во всех странах. Наибольшее падение зафиксировала Хорватия: минус 43,3 % по сравнению с 2024 годом, затем Греция (минус 20,6 %) и Австрия (минус 15,5 %).

Зато Португалия продемонстрировала самый резкий рост среди всех стран ЕС: число разрешений более чем удвоилось, плюс 154,9 %, хотя ее общий показатель в 310 639 документов все еще значительно уступал испанскому.

В других странах ЕС ведущие основания для выдачи разрешений сильно различались. Больше всего видов на жительство по причине трудоустройства оформили Польша и Португалия: 318 186 и 240 523 соответственно, в основном для украинских, белорусских и бразильских работников.

Германия выдала больше всего разрешений гражданам Индии, главным образом для работы и учебы. По числу видов на жительство, связанных с образованием, лидировали Франция и Германия с показателями 118 404 и 112 500 соответственно.

По гражданству больше всего первичных видов на жительство в ЕС получили украинцы: 335 096 документов, или 8,7 % от всех выданных разрешений.

Подавляющее большинство этих разрешений было оформлено в одной стране. На Польшу пришлось 72 % всех видов на жительство, выданных украинцам, и 87 % разрешений для белорусов, причем большая их часть связана с трудоустройством.

Украинцы и бразильцы стали двумя национальностями, которым в ЕС выдали больше всего трудовых разрешений.

Обе эти группы также в значительной степени сосредоточены в одной принимающей стране. Около 86,3 % всех трудовых разрешений для украинцев выдала Польша, а 90,3 % трудовых разрешений для бразильцев пришлось на Португалию.

Замыкают первую тройку по числу полученных разрешений граждане Индии (227 577) и Марокко (202 054).

Среди других крупных групп мигрантов только Сирия и Беларусь показали снижение по сравнению с 2024 годом: минус 42,1 % и 15,5 % соответственно. В то же время число разрешений для колумбийцев выросло на 43,4 %, это самый высокий рост среди основных национальностей.

К концу 2025 года в ЕС действовало в общей сложности 27,8 млн видов на жительство, это самый высокий показатель за все время наблюдений. В отличие от структуры новых разрешений, основным основанием для действующих видов на жительство является не трудоустройство, а воссоединение семьи.

Больше всего действующих видов на жительство имели граждане Марокко (2,2 млн), за ними следовали граждане Турции (2 млн), и Украины (1,7 млн).