Кувейт вводит вид на жительство сроком до 10 лет.

Кроме того, Кувейт изменил правила, касающиеся срока, в течение которого иностранные резиденты могут находиться за пределами страны.

Кувейт ввёл вид на жительство сроком до 10 лет для определённых лиц, утративших кувейтское гражданство, предоставив им таким образом законную возможность оставаться в стране в качестве иностранных резидентов. Об этом пишет Antena3, передает unian.net

Новые положения были введены постановлением, изданным вице-премьер-министром и министром внутренних дел шейхом Фахадом Юсефом Саудом Аль-Сабахом.

"Согласно новой статье 7-бис, право на это могут получить лица, лишенные кувейтского гражданства на основании статьи 13, пункта 4 Закона о гражданстве 1959 года. Это касается, в частности, натурализованных лиц, у которых было лишено гражданства по таким причинам, как поведение, считающееся вредным для экономического или социального порядка страны", – объяснили в материале.

Данная норма распространяется также на лиц, находящихся на иждивении указанных лиц, которые приобрели гражданство через них и были включены в указ о лишении гражданства. Чтобы воспользоваться новым статусом, заявители должны либо восстановить свое первоначальное гражданство, либо приобрести другое.

"Важно отметить, что эта мера не восстанавливает кувейтское гражданство и не отменяет решение о его лишении. Вместо этого она предоставляет отдельный правовой статус, который позволяет соответствующим лицам остаться в Кувейте", – подчеркнули в публикации.

Также Кувейт изменил правила относительно срока, в течение которого иностранные резиденты могут находиться за пределами страны. Для большинства из них этот срок составляет шесть месяцев, однако есть исключения для лиц, имеющих статус, предусмотренный статьёй 7-бис, некоторых иностранных детей кувейтских женщин, владельцев недвижимости и инвесторов, отвечающих определённым условиям.

"Для домашней прислуги правила более строгие. Они могут отсутствовать в Кувейте не более четырех месяцев и рискуют лишиться права на проживание, если превысят этот срок без предварительного разрешения", – предупредило издание.