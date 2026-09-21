Сторонники Джорджеску собрались у прокуратуры: у здания выставили жандармов и ограждения.

Десятки сторонников Кэлина Джорджеску собрались у здания DIICOT в Бухаресте, куда бывшего кандидата в президенты должны доставить на допрос.

В районе усилили меры безопасности: установили защитные ограждения и мобилизовали жандармов, сообщает digi24.ro

Один из сторонников имел при себе телескопическую дубинку с флагом Румынии на конце. Жандармы сопроводили мужчину на другую сторону дороги.

Джорджеску задержали утром 21 сентября, когда он направлялся в спортивный зал. Это произошло на фоне пяти обысков, проведенных сотрудниками DIICOT и полицией.

Расследование касается создания организованной преступной группы и мошенничества с особо тяжкими последствиями. По данным прокуратуры, в деле фигурируют два гражданина Румынии в возрасте 64 и 47 лет, а также 56-летний гражданин Италии, среди которых находится Джорджеску.

Следователи утверждают, что в сентябре 2021 года трое подозреваемых создали группу, которая действовала в Румынии и Великобритании. Они якобы убедили потерпевшего, что тот сможет получить банковское финансирование в размере 6 млн евро при условии предоставления гарантии. В результате он перевел более 1 млн евро.

Позже потерпевшему якобы сообщили, что сумму финансирования можно увеличить до 15 млн евро при предоставлении дополнительной гарантии, после чего он перевел еще 100 тысяч евро. Общий ущерб, по данным следствия, превысил 1,1 млн евро.

Все фигуранты должны быть доставлены в центральное управление DIICOT для допросов.