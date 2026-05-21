21 Мая 2026, 11:46
Столтенберг: НАТО не выживет без США, а ЕС не сможет его заменить

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время.

Об этом он сказал в программе Agenda Special, пишет SVT, передает "Европейская правда".

Столтенберг предостерег, что альянс не сможет выжить без США, одновременно утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.

"Нет, не тот НАТО, который мы знали почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам. Именно поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", – сказал он.

Впрочем, Столтенберг также предостерег от чрезмерных спекуляций относительно будущего НАТО.

"В Москве не должно быть никакой неопределенности относительно нашей готовности защищать друг друга", – сказал он.

Также Столтенберг отверг идею того, что ЕС сможет "заменить" НАТО.

"Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО, когда речь идет о коллективной безопасности и гарантиях обороны", – добавил он.

Источник
