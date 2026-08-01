США введут визовые залоги до $20 тыс. на постоянной основе.

США с 3 августа начнут на постоянной основе взимать залог при подаче заявлений на туристические (B-2) или бизнес-визы (B-1) до $20 тыс. Речь идет о гражданах 50 стран.

США с 3 августа начнут на постоянной основе взимать залог при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы до $20 тыс. с граждан стран, которых нарушают сроки пребывания в США, следует из уведомления Госдепартамента.

Соединенные Штаты запустили пилотную залоговую программу для соискателей виз в августе прошлого года. Она была рассчитана на 12 месяцев и касалась туристических (B-2) или бизнес-виз (B-1). Программа позволяла консульствам по своему усмотрению требовать залог в $5 тыс., $10 тыс. или $15 тыс., который возвращается при выезде из США.

«От иностранного гражданина, подающего заявление на получение визы для временного посещения страны с деловыми или туристическими целями (категории B-1/B-2), может потребоваться внесение залога («визового залога») в качестве гарантии соблюдения им статуса неиммигранта и выезда из страны в установленном порядке. Сотрудники консульств могут потребовать от заявителей на получение соответствующих неиммиграционных виз внести залог в размере до $20 тыс. в качестве условия выдачи визы — по усмотрению самих сотрудников консульств», — говорится в обновленном уведомлении Госдепа.

В список вошли 50 стран, с граждан которых могут взимать залог при подаче заявлений на визы, из них 30 африканских государств, а также Киргизия, Таджикистан и др. Россия в этот перечень не входит.

На этой неделе The New York Times писала, что сотрудники иммиграционной службы США начали задерживать в аэропортах иностранных граждан с истекшим сроком американских виз, в том числе супругов американских граждан. Людей задерживают прямо у стоек регистрации и выходов в зоне прилета. За последние недели такие рейды прошли как минимум в 15 аэропортах.

«Нынешняя администрация прилагает все усилия для того, чтобы иностранцы, находящиеся в нашей стране незаконно, больше не могли летать самолетами, за исключением случаев вылета из страны для добровольного возвращения на родину», — заявили в Министерстве внутренней безопасности.