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delfi.lv logodelfi
15 Сентября 2026, 14:02
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США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие

Выступая в понедельник на Конференции по воздушной, космической и кибервойне, министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что это оружие необходимо для защиты американских сил от "эволюционирующих угроз".

США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие.
США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие.

Он не уточнил возможности оружия и не сказал, когда оно было выведено на орбиту, сообщает delfi.lv

До сих пор американские официальные лица лишь говорили о намерениях усилить военные возможности в космосе, указывая на российские и китайские программы, призванные атаковать и нарушать работу американских спутников в случае военного конфликта.

Администрация Трампа упоминала, что планируемая система "Золотой купол" для перехвата ракет и других целей, угрожающих территории США, будет включать и космический компонент, в том числе ракеты-перехватчики.

В 1967 году СССР и США подписали договор, запрещающий размещать в космосе оружие массового поражения (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; он открыт к подписанию другими странами).

Однако он не распространяется на обычные виды вооружений, и в последние годы Россия, Китай и США развивали различные средства, позволяющие атаковать спутники противника, которые необходимы для связи, разведки и навигации.

В 2019 году в США впервые за 70 лет был учрежден новый вид вооруженных сил — Космические силы. В прошлом году президент Дональд Трамп издал указ о том, что у Космических сил есть не только оборонительные, но и наступательные задачи.

Пресс-секретарь Космических сил пояснил, что для этих целей у них имеются "кинетические и некинетические средства".

В начале февраля стало известно, что два российских спутника с начала полномасштабного российского вторжения в Украину с высокой вероятностью перехватывали сигналы с по меньшей мере 12 европейских аппаратов. Перехваченные сигналы могли быть доступны российской разведке, а гипотетически была и опасность захвата управления спутниками.

В 2024 году США сообщили, что Россия запустила спутник, вероятно, способный атаковать другие спутники. Россия это не комментировала.

Как отмечают в Космических силах США, Китай "разрабатывает и эксплуатирует космические и противокосмические возможности в рамках стратегии военной модернизации", а Россия "рассматривает космос как одну из сред ведения войны и считает господство в космосе решающим фактором в будущих конфликтах".

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