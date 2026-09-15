США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие.

Он не уточнил возможности оружия и не сказал, когда оно было выведено на орбиту, сообщает delfi.lv

До сих пор американские официальные лица лишь говорили о намерениях усилить военные возможности в космосе, указывая на российские и китайские программы, призванные атаковать и нарушать работу американских спутников в случае военного конфликта.

Администрация Трампа упоминала, что планируемая система "Золотой купол" для перехвата ракет и других целей, угрожающих территории США, будет включать и космический компонент, в том числе ракеты-перехватчики.

В 1967 году СССР и США подписали договор, запрещающий размещать в космосе оружие массового поражения (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; он открыт к подписанию другими странами).

Однако он не распространяется на обычные виды вооружений, и в последние годы Россия, Китай и США развивали различные средства, позволяющие атаковать спутники противника, которые необходимы для связи, разведки и навигации.

В 2019 году в США впервые за 70 лет был учрежден новый вид вооруженных сил — Космические силы. В прошлом году президент Дональд Трамп издал указ о том, что у Космических сил есть не только оборонительные, но и наступательные задачи.

Пресс-секретарь Космических сил пояснил, что для этих целей у них имеются "кинетические и некинетические средства".

В начале февраля стало известно, что два российских спутника с начала полномасштабного российского вторжения в Украину с высокой вероятностью перехватывали сигналы с по меньшей мере 12 европейских аппаратов. Перехваченные сигналы могли быть доступны российской разведке, а гипотетически была и опасность захвата управления спутниками.

В 2024 году США сообщили, что Россия запустила спутник, вероятно, способный атаковать другие спутники. Россия это не комментировала.