США впервые признали, что разместили на земной орбите наступательное оружие
Выступая в понедельник на Конференции по воздушной, космической и кибервойне, министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что это оружие необходимо для защиты американских сил от "эволюционирующих угроз".
Он не уточнил возможности оружия и не сказал, когда оно было выведено на орбиту, сообщает delfi.lv
До сих пор американские официальные лица лишь говорили о намерениях усилить военные возможности в космосе, указывая на российские и китайские программы, призванные атаковать и нарушать работу американских спутников в случае военного конфликта.
Администрация Трампа упоминала, что планируемая система "Золотой купол" для перехвата ракет и других целей, угрожающих территории США, будет включать и космический компонент, в том числе ракеты-перехватчики.
В 1967 году СССР и США подписали договор, запрещающий размещать в космосе оружие массового поражения (Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела; он открыт к подписанию другими странами).
Однако он не распространяется на обычные виды вооружений, и в последние годы Россия, Китай и США развивали различные средства, позволяющие атаковать спутники противника, которые необходимы для связи, разведки и навигации.
В 2019 году в США впервые за 70 лет был учрежден новый вид вооруженных сил — Космические силы. В прошлом году президент Дональд Трамп издал указ о том, что у Космических сил есть не только оборонительные, но и наступательные задачи.
Пресс-секретарь Космических сил пояснил, что для этих целей у них имеются "кинетические и некинетические средства".
В начале февраля стало известно, что два российских спутника с начала полномасштабного российского вторжения в Украину с высокой вероятностью перехватывали сигналы с по меньшей мере 12 европейских аппаратов. Перехваченные сигналы могли быть доступны российской разведке, а гипотетически была и опасность захвата управления спутниками.
В 2024 году США сообщили, что Россия запустила спутник, вероятно, способный атаковать другие спутники. Россия это не комментировала.
Как отмечают в Космических силах США, Китай "разрабатывает и эксплуатирует космические и противокосмические возможности в рамках стратегии военной модернизации", а Россия "рассматривает космос как одну из сред ведения войны и считает господство в космосе решающим фактором в будущих конфликтах".