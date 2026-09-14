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14 Сентября 2026, 23:05
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Министр ВВС США: У США есть орбитальное оружие для контроля над космосом

У Соединенных Штатов Америки есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство.

Министр ВВС США: У США есть орбитальное оружие для контроля над космосом.
Министр ВВС США: У США есть орбитальное оружие для контроля над космосом.

Об этом заявил министр ВВС США Трой Мейнк на конференции Air, Space, Cyber, передает defenseone.com

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему Соединенные Штаты теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», — сказал Мейнк.

Министр не предоставил подробностей о том, каким типом орбитального оружия обладают США. Как отмечает Defense One, высшие должные лица американской армии ранее уклонялись от ответа на вопросы об американском космическом оружии, указывая, что руководствуются соображениями национальной безопасности.

«Я не думаю, что кто-либо из правительственных чиновников США когда-либо говорил это раньше», — отметила директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон.

Она считает, что речь идет не о кинетическом оружии, поскольку американские власти неоднократно заявляли о необходимости избегать попадания мусора в космос. Кинетическое оружие, включая ракеты, оставляет после себя множество обломков при уничтожении цели. «Я выскажу свое первое предположение: [это] средства постановки помех космического базирования, радиоэлектронная борьба», — добавила Сэмсон.

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