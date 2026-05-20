США сокращают численность присутствующих в Европе бригад до трех
В Министерстве обороны США публично объявили о сокращении количества присутствующих в Европе американских бригад с 4 до 3 – как в 2021 году.
Об этом в своем посте в сети X заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет eurointegration.com.ua
Спикер объявил, что Пентагон решил сократить общее количество присутствующих в Европе бригад с четырех до трех, что является возвращением к ситуации 2021 года.
"Это решение является результатом комплексного, многоуровневого процесса... И это причина временной отсрочки развертывания американских сил в Польше – которая является образцовым союзником", – отметил Парнелл.
По его словам, Пентагон окончательно определит расположение сил в Европе "на основе дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, как собственной способности наших союзников предоставлять силы для обороны Европы".
Представитель добавил, что эти шаги призваны способствовать реализации политики Трампа "Америка прежде всего", что включает и поощрение и предоставление возможности союзникам США в НАТО "взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы".