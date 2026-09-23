США пригласили Путина на саммит G20 в Майами.

Владимира Путина пригласили на саммит G20, который пройдет 14–15 декабря в Майами, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы думаем, что это будет возможность для него пообщаться не только с президентом [США], но и с мировыми лидерами. Мы надеемся, что это приглашение будет принято», — сказал Рубио, передает meduza.io

Он добавил, что «если встречаться только с людьми, с которыми ты согласен, то, конечно, это очень приятные встречи, но ничего не происходит с точки зрения решения проблем».

«Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с людьми, с которыми ты не согласен», — сказал госсекретарь.

На вопрос о том, заинтересована ли Москва в прекращении огня в энергетической сфере, Рубио ответил: «Я думаю, обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое распространялось бы на зерно и энергетику. Это не решит проблему войны, но, думаю, в определенной степени потенциально позволит ослабить некоторое глобальное напряжение, которое сейчас ощущается».

Двумя днями ранее Bloomberg писал, что Путин собирается поехать в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), но пропустит саммит G20. Источники агентства называли вероятность того, что Путин присоединится к Трампу на саммите во Флориде, «крайне малой».