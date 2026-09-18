Ле Пен предрекла Украине «Столетнюю войну» и выступила за диалог с Путиным.

Два сценария развития российско-украинского конфликта — это разрастание до Третьей мировой войны, либо переход к формату Столетней войны.

Таким мнением поделилась лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты республики Марин Ле Пен, передает rtvi.com

«Любой ценой необходимо провести большую конференцию по мирному урегулированию, чтобы завершить этот конфликт, потому что или НАТО вступит в эту войну и это будет Третья мировая война, или мы будем свидетелями Столетней войны», — сказала Ле Пен.

Она также обратила внимание, что боевые действия на Украине длятся дольше, чем Первая мировая война, и возмутилась в связи с тем, что этот факт не становится частью публичной дискуссии.

Ле Пен заявила, что хотела бы вступить в диалог с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также выразила желание включить в переговорный процесс Германию, Польшу, Турцию и другие страны.

По мнению лидера партии «Национального объединения», перед Францией стоит историческая задача в виде создания условий для переговоров, которые могли бы поспособствовать заключению мира.

Помимо этого Ле Пен выразила уверенность в том, что Франция больше не способна оказывать Киеву финансовую поддержку на прежнем уровне. При этом она отметила, что пересмотр объемов помощи не должен рассматриваться как «акт враждебности по отношению к Украине», и заявила о готовности Парижа и дальше обучать украинских военных, а также поставлять необходимое оборудование.