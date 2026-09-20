США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке после атак хуситов по Саудовской Аравии.

Американские посольства сразу в десяти странах Ближнего Востока распространили предупреждения о безопасности после ракетных и беспилотных атак хуситов по объектам в Саудовской Аравии.

Посольства США по всему Ближнему Востоку распространили предупреждения по вопросам безопасности, призвав американцев соблюдать «повышенную бдительность» после атак йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, на объекты в Саудовской Аравии, передает euronews.com

Дипмиссии в Бахрейне, Израиле, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что «военный конфликт может стремительно обостриться», а обстановка в сфере безопасности остаётся «сложной».

В предупреждениях также говорится, что гражданам следует «учитывать возможные отмены рейсов, закрытие воздушного пространства и перебои в работе транспорта».

К этим мерам прибегли после того, как в субботу хуситы заявили, что провели две операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по целям в Саудовской Аравии в ответ на её удары.

«Первая была направлена против чувствительных объектов в саудовской столице Эр-Рияде, вторая - против объектов компании Aramco в Янбу», - заявили повстанцы.

Позже представитель возглавляемых Саудовской Аравией сил коалиции, созданной в 2015 году для поддержки международно признанного правительства Йемена, подтвердил, что силы ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, выпущенную по направлению к Эр-Рияду. По его словам, хуситы также наносили удары по городам Байш, Таиф, Фарасан и Янбу.

В субботу жители Эр-Рияда сообщали, что видели огонь и дым на территории столичного аэропорта имени короля Халида.

На видеозаписях, распространявшихся в социальных сетях, был виден столб дыма, поднимающийся над аэропортом, который, по данным сервиса отслеживания авиарейсов Flightradar24, столкнулся с «серьёзными проблемами».

Хуситы, объявившие в июле морскую блокаду Саудовской Аравии, всё чаще атакуют саудовские города и суда, что ещё больше подогревает напряжённость на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия отвечает собственными ударами по группировке, которая в ходе молниеносного наступления захватила в этом месяце обширные территории Йемена и, по сути, взяла под контроль судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, однако остановить её продвижение пока не удаётся.

На пресс-брифинге в пятницу представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию в Йемене.

«С момента обострения боевых действий в августе наше управление по правам человека задокументировало 110 случаев гибели и ранения мирных жителей в 31 инциденте, в том числе 28 погибших и 82 раненых, в провинциях Таиз, Аль-Худайда и Мариб. Нестабильность и ограничения доступа продолжают осложнять нашу работу по проверке реальных масштабов потерь, которые, как вы можете представить, очень вероятно гораздо выше», - сказал Дюжаррик, согласно протоколу, распространённому ООН.

«Мы призываем все стороны конфликта и тех, кто оказывает на них влияние, незамедлительно принять меры по деэскалации, защите мирного населения и облегчению доступа гуманитарных организаций. Необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы», — добавил он.