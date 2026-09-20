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euronews.com logoeuronews
20 Сентября 2026, 14:15
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США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке после атак хуситов по Саудовской Аравии

Американские посольства сразу в десяти странах Ближнего Востока распространили предупреждения о безопасности после ракетных и беспилотных атак хуситов по объектам в Саудовской Аравии.

США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке после атак хуситов по Саудовской Аравии.
США предупредили об угрозе эскалации на Ближнем Востоке после атак хуситов по Саудовской Аравии.

Посольства США по всему Ближнему Востоку распространили предупреждения по вопросам безопасности, призвав американцев соблюдать «повышенную бдительность» после атак йеменских повстанцев-хуситов, поддерживаемых Ираном, на объекты в Саудовской Аравии, передает euronews.com

Дипмиссии в Бахрейне, Израиле, Ираке, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что «военный конфликт может стремительно обостриться», а обстановка в сфере безопасности остаётся «сложной».

В предупреждениях также говорится, что гражданам следует «учитывать возможные отмены рейсов, закрытие воздушного пространства и перебои в работе транспорта».

К этим мерам прибегли после того, как в субботу хуситы заявили, что провели две операции с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по целям в Саудовской Аравии в ответ на её удары.

«Первая была направлена против чувствительных объектов в саудовской столице Эр-Рияде, вторая - против объектов компании Aramco в Янбу», - заявили повстанцы.

Позже представитель возглавляемых Саудовской Аравией сил коалиции, созданной в 2015 году для поддержки международно признанного правительства Йемена, подтвердил, что силы ПВО королевства перехватили баллистическую ракету, выпущенную по направлению к Эр-Рияду. По его словам, хуситы также наносили удары по городам Байш, Таиф, Фарасан и Янбу.

В субботу жители Эр-Рияда сообщали, что видели огонь и дым на территории столичного аэропорта имени короля Халида.

На видеозаписях, распространявшихся в социальных сетях, был виден столб дыма, поднимающийся над аэропортом, который, по данным сервиса отслеживания авиарейсов Flightradar24, столкнулся с «серьёзными проблемами».

Хуситы, объявившие в июле морскую блокаду Саудовской Аравии, всё чаще атакуют саудовские города и суда, что ещё больше подогревает напряжённость на Ближнем Востоке.

Саудовская Аравия отвечает собственными ударами по группировке, которая в ходе молниеносного наступления захватила в этом месяце обширные территории Йемена и, по сути, взяла под контроль судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе, однако остановить её продвижение пока не удаётся.

На пресс-брифинге в пятницу представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ситуацию в Йемене.

«С момента обострения боевых действий в августе наше управление по правам человека задокументировало 110 случаев гибели и ранения мирных жителей в 31 инциденте, в том числе 28 погибших и 82 раненых, в провинциях Таиз, Аль-Худайда и Мариб. Нестабильность и ограничения доступа продолжают осложнять нашу работу по проверке реальных масштабов потерь, которые, как вы можете представить, очень вероятно гораздо выше», - сказал Дюжаррик, согласно протоколу, распространённому ООН.

«Мы призываем все стороны конфликта и тех, кто оказывает на них влияние, незамедлительно принять меры по деэскалации, защите мирного населения и облегчению доступа гуманитарных организаций. Необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы», — добавил он.

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Источник
euronews.com logoeuronews
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