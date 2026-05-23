США отстранились от Израиля при принятии решений по Ирану.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после начала военной операции против Ирана рассчитывал на тесную координацию с США и поддержку со стороны президента Дональд Трамп, однако позднее оказался фактически отстранен от переговоров Вашингтона и Тегерана о перемирии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на израильских чиновников и источники.

По данным издания, перед ударом по Ирану 28 февраля Нетаньяху присутствовал вместе с Трампом в Ситуационной комнате Белого дома (SITROOM, конференц-зал, из которого осуществляется командование американскими войсками и где проводятся встречи президента с предстателями армии и спецслужб) и активно участвовал в обсуждении операции. Израильский премьер, как утверждают источники NYT, тогда заявлял, что совместные действия США и Израиля могут привести к падению Исламской республики.

Однако спустя несколько недель после начала конфликта отношения между союзниками изменились. Как сообщили газете два израильских чиновника в сфере обороны, администрация Трампа практически перестала делиться с Израилем информацией о контактах с Тегераном.

По словам собеседников издания, израильским властям приходится получать сведения о переговорах через собственные разведывательные каналы, а также через контакты с дипломатами и лидерами стран региона.

18 мая Трамп приказал Пентагону отменить новые удары по Ирану и подготовиться к полномасштабному наступлению в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута». По его словам, атака была запланирована на 19 мая. Он объяснил свое решение соответствующей просьбой Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Позднее он уточнил, что США отсрочили удары по Ирану на несколько дней, и выразил надежду, что Тегеран пойдет на сделку.

19 мая, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты и Иран добились значительного прогресса в переговорах и ни одна из сторон не желает возобновления военной кампании.

CNN писал, что Израиль обеспокоен тем, что Вашингтон заключит с Ираном недоработанное мирное соглашение, которое не решит ключевых вопросов, приведших к началу войны. Источники CNN отмечают, что если Вашингтон и Тегеран заключат соглашение касаемо только ядерной программы Ирана и обойдут вопросы баллистических ракет и поддержки прокси Исламской Республики, то Израиль будет рассматривать войну как незавершенную.

Ранее Axios сообщал, что на переговорах с Ираном в Исламабаде США предложили Тегерану ввести 20-летний мораторий на обогащение урана. По данным The New York Times, иранская сторона в ответ предлагала пятилетний срок, однако Трамп отклонил эту инициативу.