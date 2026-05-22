22 Мая 2026, 15:34
США назначили награду до 10 млн долларов за информацию о финансовых сетях «Хезболлах»

США установили денежное вознаграждение размером до 10 миллионов долларов за сведения, которые помогут выявить и перекрыть источники финансирования ливанского движения «Хезболлах».

Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте Государственного департамента, передает media.az

«За данные, способствующие срыву финансовых операций «Хезболлах», предусмотрена выплата до 10 млн долларов», - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте подчеркнули, что ключевой задачей Вашингтона в Бейруте остается полное разоружение отрядов «Хезболлах» и восстановление правительством Ливана полного и исключительного контроля над всей территорией своей страны.

Источник
