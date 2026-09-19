США и Дания объявили о соглашении по Гренландии.

США договорились с Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове, заявил Трамп. Премьеры Дании и Гренландии подтвердили достижение договоренностей, но о сделке сообщили как о пока не заключенной.

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей с Данией о "безопасности Гренландии". Соглашение, к которому пришли стороны, позволит США иметь "постоянный контроль над безопасностью и всеми остальными потребностями в Гренландии", написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social вечером в пятницу, 18 сентября, передает dw.com

По словам Трампа, Вашингтон получил бессрочное право "делать в Гренландии все необходимое для обеспечения и защиты безопасности" самого острова и США. Кроме того, без одобрения Штатов "противники США" не смогут создавать военные базы в Гренландии и осуществлять "чувствительные инвестиции" в автономный регион Дании. При этом Трамп уверяет, что сделка "ничего не будет стоить" для США.

Трамп заявил, что Штаты немедленно начнут расширение своего военного присутствия в нескольких частях Гренландии. Он также похвалил себя за заключение сделки, которую, по его словам, уже 100 лет не могли заключить его предшественники, и результаты которой "будут высоко цениться американским народом".

Власти Дании и Гренландии подтвердили договоренности с США, но не подписание соглашения

Правительства в Копенгагене и Нууке приветствовали заключение договоренностей с Вашингтоном. Соглашение будет работать на благо НАТО, так как укрепит "нашу общую безопасность в Арктике и в Североатлантическом регионе", заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Вместе с тем договоренности признают "суверенитет и территориальную целостность" Дании, а также "право народа Гренландии на самоопределение", подчеркнуто в совместном заявлении Копенгагена и Нуука.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен добавил, что соглашение "обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дания, Соединенных Штатов и западного альянса". Оно также признает интересы Гренландии и место автономного региона в международном сотрудничестве, добавил Нильсен.

При этом представленное Нууком и Копенгагеном заявление озаглавлено как пресс-релиз по поводу "ожидаемого соглашения" с США. Это может указывать на то, что непосредственно сами документы еще не подписаны. При Трампе переговоры различных стран с Вашингтоном неоднократно срывались в последний момент, после чего Белый дом обвиняли в попытках изменить условия сделок "в последнюю минуту".

Марко Рубио: У Дании и Гренландии нет денег, чтобы защититься

Госсекретарь США Марко Рубио в комментарии телеканалу Fox News Digital назвал сделку по Гренландии "огромной победой" для США и американцев. По его словам, соглашение "навсегда гарантирует интересы безопасности США в Арктике без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

Как следует из слов Рубио, заключению сделки способствовало понимание Данией и Гренландией своих оборонных возможностей. "Дания и Гренландия понимают, что у них нет необходимых финансовых средств для защиты Гренландии в случае нападения или угрозы. Соединенные Штаты обладают для этого необходимыми средствами", - цитирует главу Госдепартамента Fox News.

Заключение сделки по Гренландии может ознаменовать конец многолетних притязаний Трампа на контроль над островом, который расположен у берегов Северной Америки, но входит в состав Дании. Еще во время своего первого срока Трамп заявлял о намерениях купить Гренландию, а после возвращения в Белый дом стал жестче давить на Данию и ее европейских союзников, даже начав угрожать им огромными таможенными пошлинами. Президент США обосновывал свои намерения желанием обеспечить безопасность США, но чиновники из близкого окружения Трампа неоднократно отмечали, что остров богат редкоземельными ресурсами.