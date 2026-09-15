США грозят ЕС ответными мерами из-за «европейского приоритета» в бюджете ЕС.

В документе, направленном законодателям ЕС, США пригрозили Евросоюзу ответными мерами, если из его многолетнего бюджета не будут исключены положения о европейском приоритете.

Государства-члены ЕС сейчас обсуждают долгосрочный бюджет Союза на 2028-2034 годы, который включает фонд объемом 402 млрд евро, предназначенный для укрепления конкурентоспособности и поддерживающий производство ключевых товаров внутри ЕС, в том числе в оборонной сфере, передает euronews.com

Такая мера потенциально лишит зарубежные компании доступа к финансированию из бюджета ЕС, чтобы защитить стратегические интересы и интересы экономической безопасности.

«В случае дальнейшего расширения мер европейского приоритета в оборонных фондах ЕС Соединенные Штаты рассмотрят все возможные варианты ответа, включая отмену действующих общих исключений из закона Buy American и льгот, связанных с соглашениями о взаимных закупках оборонной продукции (Reciprocal Defence Procurement Agreements, RDPA) с 19 из 27 государств-членов», - говорится в неофициальном документе.

Закон Buy American обязывает правительство США, включая Министерство обороны, в ряде государственных закупок отдавать приоритет продукции, произведенной в Соединенных Штатах, при этом для некоторых стран ЕС в оборонной сфере действуют исключения.

В документе также говорится, что европейский приоритет будет препятствовать «партнерству» и «сотрудничеству» с США, и содержится призыв к ЕС ввести систему «made with Europe», а в сфере обороны - «made in NATO».

Торговая напряженность

Последнее предупреждение США последовало после создания в 2025 году программы Security Action for Europe, которая уже вызвала торговую напряженность между Вашингтоном и Брюсселем из-за европейского приоритета при совместных закупках вооружений и военной техники.

Подход «made in Europe» в последнее время активно продвигают Франция и Еврокомиссия в ряде законопроектов, направленных на поддержку промышленности ЕС, при этом иностранные государства ведут интенсивное лоббирование против своего исключения с рынка Евросоюза.

США и ЕС находятся в затяжном торговом конфликте с начала второго срока администрации Трампа на фоне повторяющихся угроз введения пошлин и споров вокруг экологических и цифровых регуляций, которые Белый дом рассматривает как нетарифные барьеры.

Комиссия рассчитывала, что заключение торгового соглашения в июле 2025 года станет шагом к более стабильным трансатлантическим отношениям.