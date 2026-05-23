США готовятся к возможным ударам по Ирану в ближайшие дни.

Администрация США прорабатывает сценарий новых военных ударов по Ирану, однако окончательное решение не принято, сообщили источники CBS News, знакомые с планированием.

По их данным, Пентагон и разведсообщество начали обновление списков экстренного реагирования для американских баз за рубежом и корректировку ротации войск на Ближнем Востоке на фоне риска иранского ответа. Ряд военных и сотрудников спецслужб отменили отпускные планы на праздничные выходные из-за ожиданий возможной операции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вынужден изменить график и вернуться в Белый дом на фоне «правительственных обстоятельств», отказавшись от поездки на семейное мероприятие.

В Белом доме заявляют, что Иран «не может иметь ядерное оружие», а президент рассматривает все варианты действий, включая силовой сценарий.

США параллельно продолжают непрямые переговоры с Тегераном через посредников. По данным источников канала, Ирану передано предложение, которое в Вашингтоне рассматривают как фактически «последний срок» для соглашения до возможного возобновления ударов. Вашингтон также обсуждает с союзниками варианты силового давления на стратегические маршруты в регионе как «план Б» при срыве переговоров, говорится в публикации.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) тем временем заявил о готовности нанести «сокрушительные удары» в случае новых атак США или Израиля, предупреждая о расширении конфликта.

Между тем, как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. В пятницу, по данным газеты, он провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Тегерана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в свою очередь упомянул во время телефонного разговора с иракским коллегой Фуадом Хусейном о прогрессе на последнем раунде переговоров с США. Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, также пишет, что по ряду спорных вопросов между Ираном и США достигнут прогресс.