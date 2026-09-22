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eurointegration.com.ua logoeurointegration
22 Сентября 2026, 23:23
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США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности арктического острова

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о безопасности арктического острова после нескольких месяцев споров о его будущем.

США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности арктического острова.
США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности арктического острова.

Стороны заключили соглашение о "развитии значительного военного присутствия США в Гренландии", которое одновременно запрещает противникам Вашингтона строить собственные базы на острове, передает eurointegration.com.ua

По словам главы гренландского правительства, новый документ продлевает действие соглашения 1951 года между сторонами.

"Это соглашение должно положить конец всем спекуляциям о том, на чьей стороне стоит Гренландия. Мы и впредь будем друзьями США и частью западного альянса", – отметил Нильсен.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что США и Дания являются союзниками уже много лет. Она выразила благодарность Вашингтону за защиту свободного мира и Гренландии в частности.

"Я с гордостью заявляю, что США являются другом Королевства Дании. Это веха в наших долгосрочных отношениях. Это более масштабное и лучшее соглашение (по сравнению с соглашением 1951 года). Соглашение, которое может действовать вечно", – добавила Фредериксен.

В новом соглашении указано, что США получают разрешение на создание военной базы вблизи Нарсарсуака в Южной Гренландии и базы в Местерсвиге на востоке острова.

"Я хотел бы поблагодарить обоих глав правительств. У нас будут фантастические и надежные отношения. Это прекрасно для Европы и США. И для всех. И это будет прекрасно также для Гренландии", – заявил Трамп.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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