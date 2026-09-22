Средний возраст самостоятельной жизни в ЕС составил 26 лет.

На фоне роста цен на жильё в Европе молодёжь в среднем съезжает от родителей в 26 лет, но по оси север–юг есть разрыв: в Испании, Италии, Хорватии и Греции возраст превышает 30 лет.

В странах Южной и Восточной Европы молодые европейцы, как правило, дольше остаются жить с родителями, передает euronews.com

Согласно последним данным Eurostat, жители таких стран, как Италия, Испания и Греция, в среднем съезжают от родителей лишь к 30 годам и позже. Разрыв между севером и югом континента составляет почти десятилетие: в Финляндии молодёжь уходит из родительского дома в среднем в 21 год, в Дании — в 22, а в Эстонии и Швеции — в 23.

В среднем по ЕС этот показатель составляет 26 лет.

Примечательно, что за последние примерно 20 лет этот показатель практически не изменился и серьёзных колебаний не было.

Как это часто бывает, статистику нельзя объяснить, не учитывая экономические факторы.

В странах, где молодёжь дольше живёт с родителями — например, в Греции, Хорватии, Испании и Италии, — уровень занятости среди молодых людей также ниже среднего по ЕС.

Самый низкий уровень занятости молодёжи в союзе фиксируется в Италии — 47,6 %, за ней следуют Румыния (52 %) и Болгария (52,7 %). Испания и Греция тоже находятся ближе к нижней части рейтинга.

Средний показатель по ЕС — 65,5 %.

Когда речь идёт о собственном жилье, картина становится более сложной.

Да, жители южноевропейских стран действительно позже покидают родительский дом, но когда это происходит, они стремятся как можно скорее обзавестись собственной недвижимостью, а не переходить на аренду (с риском оказаться в неблагоприятной ситуации).

Если сопоставить приведённые выше данные Eurostat с ежегодным отчётом RE/MAX о тенденциях на рынке жилья в Европе, становится очевидно: возраст, в котором молодые люди в Италии, Испании и Греции покидают родительский дом, часто совпадает или почти совпадает с возрастом, когда они приобретают первую недвижимость: 31 год в Испании, 33 года в Италии, 35 лет в Греции.

Иными словами, жители этих стран стараются проводить как можно меньше времени в статусе арендаторов. Это отражается и в резком разрыве между большинством, которое проживает в собственном жилье, и меньшинством, снимающим квартиры, в отличие от обратной картины в таких странах, как Австрия, Германия и Швейцария.

Однако было бы недальновидно не учитывать так называемый «родительский фактор».

В Испании, Хорватии, Греции и Италии большинство людей действительно владеют своим жильём, но при этом большая часть из них получила ту или иную помощь от семьи: 75 % в Греции, 72 % в Италии и Хорватии, а рекордный показатель зафиксирован в Болгарии — 78 %

Самая распространённая форма поддержки — денежный подарок, а также наследство или заранее купленные родителями квартиры и дома, куда позже переезжают дети.

Это резкий контраст с такими странами, как Великобритания, Франция или Нидерланды, где, по данным European Housing Trend Report, около двух третей родителей и более никак не помогают детям при покупке жилья.

Сказывается и поколенческий фактор: объём родительской помощи рос на протяжении десятилетий, и сейчас поколение Z — люди примерно от 18 до 27 лет — стало самым поддерживаемым поколением в истории (74 %), за ним следуют миллениалы (68 %) и поколение X (59 %).

Единственными поколениями, чье большинство не получало такой поддержки, оказались бэби-бумеры (49 %) и так называемое молчаливое поколение (37 %).